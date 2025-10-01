Co z Lewandowskim w hicie Ligi Mistrzów? Media w Hiszpanii nie mają złudzeń

Według katalońskiego "Sportu" będzie nim Wojciech Szczęsny, który zastąpi kontuzjowanego Joana Garcię. Polak zagrał w niedawnym meczu ligowym z Realem Sociedad. "Duma Katalonii" wygrała 2:1, a jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Hiszpańscy dziennikarze uważają jednak, że kapitan naszej kadry rozpocznie środowy hit na ławce rezerwowych.

Flick ma bowiem postawić na tercet Lamine Yamal - Ferran Torres oraz Marcus Rashford. Lewandowski ma być z kolei asem w rękawie niemieckiego szkoleniowca w drugiej połowie. W środku pola mają zagrać Dani Olmo, Frenkie De Jong i Pedri. W obronie nie powinno zabraknąć Julesa Kounde, Eria Garcii, Pau Cubarsiego i Gerarda Martina. Między słupkami ma stanąć Szczęsny.

Lewandowski, który powoli wchodzi w ten sezon ze względu na kontuzję, zdobył cztery bramki w siedmiu meczach dla Barcelony. Warto podkreślić, że tylko dwukrotnie zagrał w pełnym wymiarze czasowym.

Konfrontacja z PSG zapowiada się wyśmienicie. Francuski gigant to obrońca Pucharu Europy, a jego trenerem jest Luis Enrique, który dekadę temu sięgnął po Champions League z Barceloną. Wielkim nieobecnym środowego spotkania będzie zdobywca "Złotej Piłki" i były piłkarz "Blaugrany", Ousmane Dembele, który jest kontuzjowany.

Składy na mecz FC Barcelona - PSG wg. katalońskiego "Sportu":

Barcelona: Szczęsny - Martin, Cubarsi, Eric, Kounde - Pedri, De Jong, Olmo - Rashford, Yamal, Torres

PSG: Chevalier - Mendes, Pacho, Zabarnyi, Hakimi - Ruiz, Vitinha, Neves - Barcola, Kang-In Lee, Mayulu

