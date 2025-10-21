Dlaczego Lewandowski nie gra w meczu Barcelona - Olympiakos? Znamy powód

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski nie znalazł się w kadrze Barcelony na wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów z greckim Olympiakosem. Dlaczego Lewandowski dziś nie gra? Co się stało z Lewandowskim?

Dlaczego Lewandowski nie gra w meczu Barcelona - Olympiakos? Znamy powód
fot. AFP
Dlaczego Robert Lewandowski nie gra dziś w Lidze Mistrzów?
  • Rozpoczyna się kolejna kolejka Ligi Mistrzów
  • Barcelona zagra z Olympiakosem
  • Robert Lewandowski nie wystąpi w meczu z powodu kontuzji
  • Lewandowski ma naderwany mięsień dwugłowy uda
  • Przerwa w grze czeka kapitana reprezentacji Polski

Czas na kolejną kolejkę Ligi Mistrzów. We wtorek Barcelona podejmuje Olympiakos. W starciu z grecką ekipą nie wystąpi kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.

 

Barcelona - Olympiakos na żywo

 

Barcelona po dwóch kolejkach ma na swoim koncie trzy punkty. W pierwszej serii gier ograła Newcastle, natomiast w drugiej kolejce przegrała z PSG, obrońcami tytułu z poprzedniego sezonu.

Dlaczego Lewandowski nie gra w meczu Barcelona - Olympiakos?

Kibice oglądający mecz z pewnością zastanawiają się, dlaczego Lewandowski nie gra w meczu Barcelona - Olympiakos w Lidze Mistrzów. Niestety - kapitan polskiej kadry jest kontuzjowany.

 

Kilka dni temu Barcelona wydała komunikat - Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda i czeka go przerwa w grze.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Roman Kosecki: Robert Lewandowski to fenomen, nasze dobro narodowe
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 