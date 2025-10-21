Dlaczego Lewandowski nie gra w meczu Barcelona - Olympiakos? Znamy powód
Robert Lewandowski nie znalazł się w kadrze Barcelony na wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów z greckim Olympiakosem. Dlaczego Lewandowski dziś nie gra? Co się stało z Lewandowskim?
- Rozpoczyna się kolejna kolejka Ligi Mistrzów
- Barcelona zagra z Olympiakosem
- Robert Lewandowski nie wystąpi w meczu z powodu kontuzji
- Lewandowski ma naderwany mięsień dwugłowy uda
- Przerwa w grze czeka kapitana reprezentacji Polski
Czas na kolejną kolejkę Ligi Mistrzów. We wtorek Barcelona podejmuje Olympiakos. W starciu z grecką ekipą nie wystąpi kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.
Barcelona - Olympiakos na żywo
Barcelona po dwóch kolejkach ma na swoim koncie trzy punkty. W pierwszej serii gier ograła Newcastle, natomiast w drugiej kolejce przegrała z PSG, obrońcami tytułu z poprzedniego sezonu.
Dlaczego Lewandowski nie gra w meczu Barcelona - Olympiakos?
Kibice oglądający mecz z pewnością zastanawiają się, dlaczego Lewandowski nie gra w meczu Barcelona - Olympiakos w Lidze Mistrzów. Niestety - kapitan polskiej kadry jest kontuzjowany.
Kilka dni temu Barcelona wydała komunikat - Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda i czeka go przerwa w grze.