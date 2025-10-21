Dlaczego Lewandowski nie gra w meczu Barcelona - Olympiakos? Znamy powód

Czas na kolejną kolejkę Ligi Mistrzów. We wtorek Barcelona podejmuje Olympiakos. W starciu z grecką ekipą nie wystąpi kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.

Barcelona - Olympiakos na żywo

Barcelona po dwóch kolejkach ma na swoim koncie trzy punkty. W pierwszej serii gier ograła Newcastle, natomiast w drugiej kolejce przegrała z PSG, obrońcami tytułu z poprzedniego sezonu.

Dlaczego Lewandowski nie gra w meczu Barcelona - Olympiakos?

Kibice oglądający mecz z pewnością zastanawiają się, dlaczego Lewandowski nie gra w meczu Barcelona - Olympiakos w Lidze Mistrzów. Niestety - kapitan polskiej kadry jest kontuzjowany.

Kilka dni temu Barcelona wydała komunikat - Lewandowski doznał naderwania mięśnia dwugłowego uda i czeka go przerwa w grze.

BS, Polsat Sport