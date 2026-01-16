Przełom ws. Lewandowskiego. Hiszpanie widzą jedno rozwiązanie
Kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca. Wszystko wskazuje na to, że będzie on musiał szukać nowego pracodawcy. Dziennik "Marca" zdradził, jak wygląda sytuacja napastnika.
"Przyszłość Roberta Lewandowskiego jest niepewna" - brzmi tytuł artykułu. Dziennikarze piszą, że mimo że polski napastnik spisuje się dobrze - strzela gole i akceptuje to, że nie jest już pewniakiem w podstawowym składzie, to w sierpniu skończy 38 lat.
Dodano, że pensja naszego piłkarza jest bardzo wysoka i nawet gdyby została ona znacznie obniżona, to stanowiłaby bardzo duży wydatek. I wspomniano o tym, że coraz częściej trapią go kontuzje.
"Szanse na pozostanie Lewandowskiego są minimalne" - przekazano, dodając, że priorytetem władz klubu jest pozyskanie napastnika. Na ten moment jest on bardziej potrzebny, niż nowy środkowy czy boczny obrońca. Faworytem jest oczywiście Julian Alvarez z Atletico Madryt, a ponadto klub chce również przedłużyć umowę z Ferranem Torresem, który rozgrywa znakomity sezon.
