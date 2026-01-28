Olbrzymia stawka meczu Barcelony. Co z Lewandowskim i Szczęsnym?

FC Barcelona na kolejkę przed końcem fazy ligowej Champions League zajmuje dziewiąte miejsce z trzynastoma punktami. Taki sam dorobek ma aż siedem innych drużyn! Wyżej plasują się Chelsea, Newcastle i PSG.

Chelsea zagra na wyjeździe z SSC Napoli, które wciąż ma szansę awansować do 1/16 finału. Z kolei Newcastle i PSG zmierzą się ze sobą, co sprawia, że któryś z tych zespołów na pewno straci punkty. A to otwiera furtkę dla Barcelony, która podejmie znacznie niżej notowaną Kopenhagę.

Duńczycy na pewno postarają się sprawić sensację na Camp Nou, ponieważ nadal mają o co grać. Jeżeli wygrają, mogą rzutem na taśmę dostać się do 1/16 finału. Ich notowania nie są jednak wysokie.

ZOBACZ TAKŻE: Media: Papszun chce kolegę Neymara. Dopiero co kosztował miliony euro

Jeżeli ekipa Flicka wygra, awansuje bez względu na wyniki innych spotkań. Remis spowoduje rozglądanie się na inne stadiony, a porażka zmusi giganta z Półwyspu Iberyjskiego do gry w 1/16 finału. Stawka jest zatem olbrzymia.

Pytanie, jaki skład na to spotkanie wydeleguje niemiecki menedżer. Gdyby lider tabeli La Liga był już pewny swego i gry w 1/8 finału, prawdopodobnie okazję na występ otrzymałby Szczęsny. W obecnych realiach zobaczymy najpewniej Joana Garcię. Inaczej wygląda sytuacja z Lewandowskim, który ponownie powinien znaleźć się w wyjściowej jedenastce. Polak strzelił gola w poprzedniej kolejce przeciwko Slavii Praga i być może pójdzie za ciosem. Towarzyszyć mu powinni Raphinha i Lamine Yamal, jak prognozuje kataloński "Sport".

Języczkiem u wagi podczas środowego starcia będzie postać Jordana Larssona w Kopenhadze. To syn legendarnego szwedzkiego napastnika Henrika Larssona, który dwie dekady temu wygrał z Barceloną Ligę Mistrzów.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona - FC Kopenhaga wg. katalońskiego "Sportu":

FC Barcelona: Joan Garcia - Balde, Martin, Cubarsi, Kounde - Garcia, Olmo, Fermin Lopez - Raphinha, Lewandowski, Yamal

FC Kopenhaga: Kotarski - Lopez, Pereira, Suzuki, Meling - Madsen, Clem - Achouri, Larsson, Elyounoussi, Dadason

Polsat Sport