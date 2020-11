TAURON Liga: Tie-break rozstrzygnął starcie w Pile

W meczu 10. kolejki TAURON Ligi Enea PTPS Piła przegrała z BKS BOSTIK Bielsko-Biała 2:3. Obie ekipy miały swoje dobre i słabsze momenty w tym spotkaniu, ale ostatecznie to faworyzowane bielszczanki zdołały przeważyć szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Siatkarki z Bielska-Białej szybko uzyskały przewagę w pierwszej partii. Po dwóch asach serwisowych Gabrieli Orvosovej było 2:5, a w kolejnych akcjach skuteczna gra w ofensywie pozwoliła przyjezdnym powiększyć zaliczkę (8:13). Gospodynie zerwały się jednak do walki, złapały punktowy kontakt z rywalkami (15:16) i do stanu 20:21 toczyły wyrównaną walkę. Kluczowe akcje padły łupem siatkarek BKS, które zamknęły seta skutecznym atakiem Aleksandry Kazały (21:25).

Druga odsłona rozpoczęła się pomyślnie dla gospodyń (8:5, 12:8), które dobrze prezentowały się w polu zagrywki i poprawiły skuteczność w ataku. Kluczowa dla losów tej partii okazała się punktowa seria pilanek od stanu 12:11 do 18:11, którą rozpoczęły dwa bloki, a zwieńczyła pomyłka przyjezdnych w ataku. Taka różnica ułatwiła gospodyniom zadanie w końcówce. Atak Judyty Gawlak z przechodzącej piłki przyniósł im piłkę setową (24:16), a przestrzelona zagrywka rywalek ustaliła wynik tej części meczu na 25:19.

Trzeci set miał zdecydowanie bardziej wyrównany przebieg. W środkowej części pilanki uzyskały przewagę (14:11), ale przyjezdne szybko odrobiły straty. Walka punkt za punkt toczyła się do stanu 20:20. Później siatkarki BKS popełniły błędy własne w trzech kolejnych akcjach (23:20). Gospodynie nie wypuściły już przewagi z rąk. Marta Wellna wywalczyła piłkę setową (24:22), a Sonia Kubacka zamknęła tę partię atakiem ze środka (25:23).

W trzeciej odsłonie gra obu ekip nadal falowała. Najpierw serią sześciu wygranych akcji popisały się bielszczanki (5:11), później trzy punkty zapisały na swym koncie gospodynie. Dalsza część seta to wyrównana walka przy przewadze ekipy BKS (14:17, 17:20). Gdy przyjezdne odskoczyły w końcówce na 18:23, wydawało się, że pewnie wygrają tę partię. Gospodynie zerwały się jeszcze do walki doprowadzając do emocjonującej końcówki (21:23). Weronika Szlagowska potężnym atakiem wywalczyła jednak piłkę setową dla BKS (21:24). Gospodynie wybroniły się w następnej akcji, ale w kolejnej autowy atak Aliny Bartkowskiej zakończył seta (22:25).

Tie-break miał więc wyłonić zwycięzcę tego starcia. Lepiej rozpoczęły go siatkarki z Bielska-Białej, które miały pięć oczek zaliczki przy zmianie stron (3:8). Takiej straty nie udało się już gospodyniom odrobić. Mocny atak Orvosovej dał ekipie BKS piłkę meczową (6:14), a pomyłka gospodyń w polu zagrywki zakończyła spotkanie (7:15).

Najwięcej punktów: Koleta Łyszkiewicz (20), Marta Wellna (14), Natalia Skrzypkowska (13), Sonia Kubacka (11), Judyta Gawlak (10) – Enea PTPS; Gabriela Orvosova (21), Aleksandra Kazała (13), Andrea Kossanyiova (12), Martyna Świrad (10) – BKS Bostik. MVP: Gabriela Orvosova.

Enea PTPS Piła – BKS BOSTIK Bielsko-Biała 2:3 (21:25, 25:19, 25:23, 22:25, 7:15)

Enea PTPS: Maja Pelczarska, Natalia Skrzypkowska, Judyta Gawlak, Koleta Łyszkiewicz, Marta Wellna, Gabriela Ponikowska – Anna Pawłowska (libero) oraz Patrycja Gądek, Sonia Kubacka, Alina Bartkowska, Anna Bodasińska (libero). Trener: Adam Grabowski.



BKS BOSTIK: Aleksandra Kazała, Martyna Świrad, Gabriela Orvosova, Andrea Kossanyiova, Magdalena Janiuk, Natalia Gajewska – Kinga Drabek (libero) oraz Karolina Drużkowska, Dominika Witowska, Weronika Szlagowska, Katarzyna Wawrzyniak, Aleksandra Szczygłowska (libero). Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

RM, Polsat Sport