Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - Developres SkyRes Rzeszów. Relacja i wynik na żywo

ŁKS Commercecon Łódź - Developres SkyRes Rzeszów to druga para półfinałowa rozgrywek o mistrzostwo Polski. Pierwsze spotkanie zaskakująco łatwo wygrały łodzianki. Czy już w piątek awansują do finału Tauron Ligi? Relacja i wynik na żywo z meczu ŁKS Commercecon Łódź - Developres SkyRes Rzeszów od 17:30 na Polsatsport.pl.

Wynik 3:0 dla ŁKS w pierwszym meczu dla wielu był zaskoczeniem. To w końcu bardzo wyrównana para, a jednak łodzianki poradziły sobie znakomicie. W rewanżu "wystarczy" im więc wygrać, by zapewnić sobie awans do finału. W nim czeka już Grupa Azoty Chemik Police.



Co ciekawe, w ostatnich latach często zdarzało się, że Developres kończył wyżej w tabeli od ŁKS, jednak w bezpośrednich spotkaniach lepiej wypadały łodzianki. Jak będzie tym razem? Stawka jest bardzo wysoka, co z pewnością wiedzą siatkarki obu drużyn.

- Myślę, że w tym momencie, kiedy nie ma kibiców i dopingu, na jednej i drugiej sali gra się tak samo. Gdyby byli kibice, to byłoby trudniej, bo zarówno ci z Rzeszowa i Łodzi są najgłośniejsi w całej lidze. Boisko jest takie samo dla obu zespołów -powiedziała zawodniczka Developresu Marta Krajewska w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz.

jb, Polsat Sport