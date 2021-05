Wiemy, kiedy ruszy PlusLiga. Jest zmiana zasad!

Rozgrywki PlusLigi w nadchodzącym sezonie ruszą 1 października i rozpoczną się od meczu mistrza Polski z beniaminkiem. Władze PLS zadecydowały o powrocie do starych reguł dotyczących rozgrywania finału do trzech zwycięstw.

Przed nami emocje związane z sezonem reprezentacyjnym. Władze Polskiej Ligi Siatkówki już pracują jednak nad kolejną edycją rozgrywek PlusLigi. We wtorek na Twitterze pojawiło się kilka oficjalnych informacji na jej temat.

Wiadomo, że rozgrywki wystartują 1 października. W pierwszym spotkaniu mistrz Polski Jastrzębski Węgiel najprawdopodobniej zmierzy się z beniaminkiem rozgrywek. Będzie to LUK Politechnika Lublin, jeśli spełni wszelkie wymogi licencyjne.

Bardzo ważną zmianą, w porównaniu do zakończonej niedawno edycji rozgrywek, jest powrót do wydłużonej wersji rozgrywania decydujących starć o złoto, czyli do trzech wygranych.

Nowy sezon #PlusLiga ruszy 1 października, najprawdopodobniej meczem beniaminka z mistrzem Polski, czyli @KlubJW. Finał w przyszłym roku zagramy do trzech zwycięstw.

Więcej informacji dotyczących nowego sezonu PLS będzie podawać na bieżąco.

CM, Polsat Sport