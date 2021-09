- Chcieliśmy dać radość kibicom, bo to jest fantastyczny czas dla każdego z nas i każdy będzie go wspominał do końca życia - powiedział po meczu o trzecie miejsce na mistrzostwach Europy Michał Kubiak. Reprezentacja Polski pokonała Serbię w trzech setach i wywalczyła brązowy medal.

Kapitan reprezentacji Polski skomentował postawę zespołu w całym sezonie, który w tym roku był długi i wymagający.

- Mimo że mamy ten brązowy medal, to ten sezon był nieudany. Wszyscy liczyliśmy na dużo więcej, może na za dużo - mówił Kubiak.

33-latek odniósł się do kwestii przyszłości Vitala Heynena. Wszystko wskazuje na to, że mecz z Serbią był ostatnim Belga w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W rozmowie po meczu szkoleniowiec stwierdził, że jego odejście w tym momencie będzie logicznym posunięciem.

- To nie jest do mnie pytanie. Ja jestem kapitanem tej reprezentacji. Nie jestem decyzyjny w tej kwestii. Jeżeli Vital tak powiedział, to znaczy, że tak czuje. Nam pozostaje to zaakceptować - wyjaśniał.

Na spotkanie o brązowy medal Polacy wyszli bardzo zmotywowani. Jak podkreślił kapitan, siatkarze chcieli dać radość licznie zgromadzonym kibicom.

- Te nasze "bieganki" i wygłupy wynikały z tego, że chcieliśmy cieszyć się grą. Ze Słowenią wynik nie był taki, jakiego sobie życzyliśmy. Chcieliśmy dać radość kibicom, bo to jest fantastyczny czas dla każdego z nas i każdy będzie go wspominał do końca życia - tłumaczył.

Kubiak zdradził również, dlaczego nie udzielił wywiadu po meczu półfinałowym ze Słowenią.

