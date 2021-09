Jerzy Mielewski: Do naszego studia zawitał Michał Kubiak. W szatni były wzruszające chwile, to pożegnanie Vitala Heynena z Wami.

Michał Kubiak: Bardzo wzruszające. Szczególnie ten sezon układał się bardzo dziwnie. Był bardzo trudnym sezonem, jak przyszłość tej reprezentacji się ułoży, to jest już inna sprawa. Jednak jako kapitan tej drużyny chcę z tego miejsca podziękować Vitalowi za wszystkie sukcesy. Z każdej imprezy przywoziliśmy medale. Z każdej! Z jednej się nie udało, zgadza się, ale nie może to przekreślić całego wkładu trenera, pracy jego sztabu i przez nas, zawodników. Sztab medyczny to jest kosmos. Kosmos. O której godzinie byśmy do nich nie zadzwonili, o drugiej, trzeciej w nocy... Spędziliśmy ze sobą tak wiele czasu, że to jest szok. Dziękuję całej drużynie i kibicom. Naprawdę jesteście świetni.

Przez te cztery lata bardzo się zżyliście. Było tyle medali, tyle poświęceń i wyrzeczeń. Nie udało się w Tokio, to fakt, natomiast polska siatkówka nadal ma cel. Wierzę, że każdy z Was, który był w tej drużynie i tworzył tę grupę, będzie do tego celu dążył.

- Ta grupa jest mocna. Po takim półfinale niejedna drużyna by się rozpadła, tak jak, moim zdaniem, rozpadli się Serbowie. Ale my mamy takich kibiców za sobą, że nie mogliśmy pozwolić sobie na to, by przegrać ten ostatni mecz. Ta drużyna ma przed sobą wiele sukcesów, wiele lat osiągnięć. Życzyłbym sobie, żeby ta drużyna w końcu stanęła na olimpijskim podium, bo to był cel nas wszystkich. Czy Paryż, Los Angeles, Brisbane, Cape Town... Cokolwiek tam będzie dalej. Ja życzę tej drużynie olimpijskiego złota.

Cała wypowiedź Michała Kubiaka:

Po tej pełnej optymizmu przemowie doszło do wzruszającej sceny. Kapitan reprezentacji Polski utonął w ramionach ekspertów i komentatorów Polsatu Sport.

