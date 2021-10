W ostatnim sobotnim meczu 2. kolejki Tauron Ligi zespół E.Leclerc Moya Radomki Radom "skrzyżuje rękawice" z ŁKS-em Commerceon Łódź. To dwie czołowe ekipy poprzedniego sezonu. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Radomianki znakomicie rozpoczęły ten sezon, ponieważ wygrały na własnym parkiecie bez straty seta z Polskie Przetwory Pałacem Bydgoszcz. Nie można jednak powiedzieć, że było to łatwe zwycięstwo, ponieważ w każdym secie przyjezdne postawiły twarde warunki. W dwóch partiach do wyłonienia triumfatorek potrzebna była gra na przewagi.

Dla ŁKS będzie to dopiero pierwszy mecz w tym sezonie, a więc ciężko powiedzieć w jakiej dyspozycji znajdują się zawodniczki z centralnej Polski. Na pewno czeka je ciężka konfrontacja z Radomką, która postara się pójść za ciosem i utrzymać miano drużyny niepokonanej nie tylko na własnym parkiecie, ale w całych rozgrywkach.

Co ciekawe, oba zespoły ostatni raz zagrały ze sobą niedawno, bo 9 września, ale był to tylko mecz kontrolny, w którym Radomka wygrała... 4:2. Ostatni mecz o stawkę pomiędzy tymi drużynami odbył się w kwietniu tego roku. Wówczas ŁKS wygrał na Mazowszu 3:0. Było to starcie na wagę brązowego medalu w Tauron Lidze.

Relacja i wynik na żywo meczu E.Leclerc Moya Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.

