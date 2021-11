IBB Polonia Londyn powróciła do rozgrywek ligowych i pucharowych w Anglii. Po ponad rocznej przerwie w meczach na rodzimym podwórku, spowodowanej epidemią koronawirusa, aktualny mistrz Anglii zmierzył się na wyjeździe z drużyną Sunderland. Jednak ze względu na panujące restrykcje znaczna część siatkarzy przebywających na zgrupowaniu w Polsce nie mogła polecieć do Anglii.

W meczu inaugurującym sezon wzięli udział przede wszystkim uczniowie akademii Pro Volley oraz Brytyjczycy z pierwszego składu. IBB Polonia odniosła zwycięstwo 3:0 (25:19, 27:25, 25:21) i wróciła do Londynu z trzema punktami.

Pierwszy ligowy mecz londyńczyków odbył się 30 października. W sobotnim spotkaniu, na parkiecie pojawili się przede wszystkim zawodnicy akademii Pro Volley, powołanej przez Mistrza Anglii w 2020 roku. Był to drugi mecz z udziałem młodych adeptów siatkówki, którzy przy wsparciu bardziej doświadczonych kolegów z pierwszej drużyny pokonali przeciwnika bez straty seta. Młodzież dobrze zaprezentowała się na boisku i dostanie kolejne szanse, aby ponownie wystąpić w barwach IBB Polonię Londyn. Już w najbliższą sobotę, wraz z seniorami pojawią się na boisku, aby zmierzą się z Malory Eagles, natomiast w niedzielę, w domowym spotkaniu, podejmą drużynę Tendring Essex. Więcej szczegółów dotyczących tych meczów w mediach społecznościowych klubu.

Ze względu na problemy spowodowane Brexitem oraz epidemią koronawirusa podstawowy skład mistrzów Anglii przebywa w Polsce, gdzie dzięki uprzejmości PGE Skry Bełchatów korzysta z infrastruktury sportowej na wysokim poziomie. Brak odpowiedniej hali w Londynie, to nie jedyny problem angielskiego klubu. Ze względu na długi, niezależny od klubu proces przyznawania wiz sportowych dla zagranicznych zawodników, siedmiu siatkarzy podstawowego składu nie może wjechać aktualnie do Anglii, gdzie w październiku ruszył sezon 2021/22. Aby udział w ligowych rozgrywkach był możliwy IBB Polonii musiała znaleźć optymalne rozwiązanie. Dlatego, aktualnie w meczach ligowych i pucharowych w kraju grają uczniowie powołanej w poprzednim roku akademii Pro Volley oraz zawodnicy, z poprzedniego sezonu, którzy ze względu na pracę nie mogli przenieść się do Polski na obóz treningowy. Na sobotni mecz do Anglii poleciało także dwóch Brytyjczyków, którzy nie mają problemu z wjazdem na Wyspy.

Solid win yesterday 🏐! Our team with 7️⃣ Pro Volley Academy players won first @VballEngland Super League #match and has come back to London with 3 points! Bravo guys 💪! #GoPolonia #ilikeibb pic.twitter.com/PwNMC222yX — IBB Polonia London (@IBBPoloniaVC) October 31, 2021

Pierwsza drużyna cały czas trenuje w Bełchatowie i przygotowuje się do rozgrywek Pucharu CEV. Jeszcze w tym miesiącu IBB Polonia Londyn zmierzy się z holenderskim Orion Doetinchem. Po porażce w Lidze Mistrzów, klub w dalszym ciągu realizuje plan treningowy i rozgrywa spotkania kontrolne, które pokazują aktualną formę drużyny i dają trenerom materiał do analizy przed meczem o awans do kolejnej rundy Pucharu CEV. Ostatnio IBB Polonia Londyn zmierzyła się z Legią Warszawą o raz Lechią Tomaszowem Mazowieckim, a także ponownie trenowała wspólnie ze swoimi przyjaciółmi – PGE Skrą Bełchatów. W nadchodzących dniach planuje kolejny mecz z lokalnymi rywalami.

Dodatkowo, pod koniec października do zespołu dotarł jeszcze jeden środkowy – Oskar Raftevold – zawodnik kadry narodowej Norwegii, który domknął skład na rozgrywki europejskie.

– Drużyna przyjęła mnie z otwartymi ramionami i szybko się zakolegowaliśmy. Chłopaki są naprawdę fajnymi ludźmi. Po kilku dniach czułem się już jak nieodłączna część grupy. Dołączyłem do klubu, bo uważam, że zdobędę tutaj duże doświadczenie. Nigdy nie grałem w Pucharze CEV, więc nie mogę się doczekać meczów. Liczę na to, że wszyscy damy z siebie wszystko i awans do kolejnych rund będzie możliwy. Wierzę, że w rozgrywkach spotkamy się z Zenitem Kazań. Gra przeciwko takiej drużynie to na prawdę duże wydarzenie – powiedział środkowy IBB Polonii Oskar Raftevold.

RM, Informacja prasowa