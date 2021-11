Starcie w limicie kategorii półciężkiej pomiędzy Marcinem Prachnio (15-5, 11 KO, 1 SUB) a niepokonanym Azamatem Murzakanovem (10-0, 7 KO, 1 SUB) odbędzie się już 20 listopada podczas gali UFC Fight Night w Las Vegas. Dla Polaka będzie to szósty występ dla największej organizacji na świecie, zaś Rosjanin pojedynkiem z Polakiem zadebiutuje w UFC.