Siatkarze z Zawiercia w tej kampanii tylko raz ponieśli porażkę. Lepsza od nich okazała się ekipa Indykpol AZS Olsztyn. Pozostałe spotkania zakończyły się zwycięstwami podopiecznych Igora Kolakovica. Dzięki swoim dobrym wynikom po siedmiu kolejkach mają na swoim koncie już 14 punktów.

Stal nie może zaliczyć startu obecnego sezonu do udanych. Zawodnicy z Nysy jeszcze nie zwyciężyli w ani jednym spotkaniu. Co więcej, do tej pory zdobyli tylko jedno "oczko", wygrywając dwa sety w meczu z PGE Skrą Bełchatów. Ich kibice mają nadzieję, że najbliższe starcie przerwie tę pechową passę.

Ostatni mecz Waty ze Stalą zakończył się triumfem ekipy z Zawiercia.

Relacja i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Stal Nysa na Polsatsport.pl. Początek od godziny 20:30.

AA, Polsat Sport