Nieoficjalnie: John Speraw i Karch Kiraly pozostaną trenerami siatkarskich reprezentacji USA

Jak poinformowały włoskie media, John Speraw i Karch Kiraly nadal pozostaną trenerami siatkarskich reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Obaj szkoleniowcy osiągnęli porozumienie z władzami związku USA Volleyball, w sprawie przedłużenia kontraktów do igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Amerykańska federacja nie potwierdziła jeszcze oficjalnie tej decyzji.

John Speraw trenerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych jest od 2013 roku. Wywalczył z nią m.in. brązowy medal igrzysk olimpijskich Rio de Janeiro 2016 oraz brązowy medal mistrzostw świata 2018. Speraw zachował stanowisko mimo klęski jego podopiecznych na igrzyskach w Tokio. Przypomnijmy, że amerykańscy siatkarze rozpoczęli turniej od zwycięstwa 3:0 nad Francją, później było już jednak gorzej. Porażki 1:3 z Rosjanami, 1:3 z Brazylią i 0:3 z Argentyną przedzieliło zwycięstwo 3:1 nad Tunezją. Z bilansem meczów 2–3 reprezentacja USA sensacyjnie odpadła już w fazie grupowej olimpijskiego turnieju.

Karch Kiraly to legenda światowej siatkówki. Wywalczył trzy złote medale olimpijskie jako zawodnik – dwa w hali i jeden na plaży. W Tokio dołożył do swej kolekcji czwarte złoto – tym razem w roli trenera amerykańskich siatkarek. W finale turnieju olimpijskiego jego podopieczne pokonały Brazylię 3:0. Na igrzyskach w Paryżu będzie mógł poprowadzić tę drużynę do kolejnego złota. Kiraly jest pierwszym trenerem reprezentacji USA siatkarek od 2012 roku, a wcześniej przez kilka lat pracował jako asystent selekcjonera. Z tą drużyną wywalczył również m.in. złoto mistrzostw świata 2014, oraz brąz igrzysk Rio 2016.

Według informacji portalu volleynews.it, Speraw i Kiraly doszli do porozumienia z Davem Gentile – prezesem zarządu USA Volleyball. Mają poprowadzić siatkarskie reprezentacje Stanów Zjednoczonych do igrzysk olimpijskich Paryż 2024.

RM, Polsat Sport