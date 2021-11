W pierwszym meczu 1/32 finału Pucharu CEV Skra Bełchatów pokonała Mladost Brcko 3:0. W meczu rewanżowym do uzyskania awansu do następnej rundy rozgrywek Skra musi wygrać w tym spotkaniu przynajmniej dwa sety. Relacja i wynik na żywo meczu PGE Skra Bełchatów - Mladost Brcko na Polsatsport.pl.

Skra Bełchatów jest obecnie na szóstym miejscu w tabeli PlusLigi i ma na swoim koncie dwanaście punktów. Ostatnie spotkanie w rozgrywkach krajowych drużyny z Bełchatowa zakończyło się porażką po zaciętym pięciosetowym starciu z Lukiem Lublin. Siatkarze Slobodana Kovaca liczą na to, że uda im się awansować do kolejnej rundy europejskich rozgrywek, po tym, jak pewnie pokonali rywali z Bośni i Hercegowiny 3:0 w pierwszym z dwóch spotkań 1/32 finału Pucharu CEV.

Po porażce do zera w pierwszym spotkaniu, przed zawodnikami Mladost Brcko trudne zadanie. Siatkarze klubu z Bośni i Hercegowiny nie tylko muszą pokonać Skrę, ale mogą sobie pozwolić na stratę co najwyżej jednego seta. Jeśli chodzi o rozgrywki krajowe, to w tym sezonie Premijer Ligi Mladost przegrali tylko jedno spotkanie, więc nie można mówić o złej formie klubu z Brcka.

Relacja i wynik na żywo z meczu PGE Skra Bełchatów - Mladost Brckona Polsatsport.pl. Początek o godz. 18:00.

MP, Polsat Sport