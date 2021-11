Oba zespoły mają chrapkę na awans do ekstraklasy w obecnym sezonie Fortuna 1 Ligi. Zarówno Sandecja, jak i Widzew chcą powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, a na ten moment, jest to jak najbardziej prawdopodobne. W tabeli panuje ścisk i wszystko może się jeszcze wydarzyć.

ZOBACZ TAKŻE: Fortuna 1 Liga: Koniec koszmaru! Zagłębie lepsze od Arki po genialnej asyście

"Widzewiacy" znajdują się na pozycji wicelidera z czteropunktową stratą do pierwszej Miedzi Legnica, która pozyskała dotychczas trzydzieści osiem "oczek". Sandecja jest na piątej lokacie i ma na koncie dwadzieścia dziewięć punktów w tabeli.

Obie drużyny poległy w swoich ostatnich meczach. Sandecja przegrała 0:1 na własnym boisku ze Skrą Częstochowa, a Widzew został rozbity w Bielsku-Białej aż 4:0 przez Podbeskidzie. W pierwszej kolejce tego sezonu Widzew wygrał z Sandecją 3:0.

Relacja i wynik na żywo meczu Sandecja Nowy Sącz - Widzew Łódź od godziny 18:00 na Polsatsport.pl.

MS, Polsat Sport