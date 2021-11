Od spotkania z mistrzem Bułgarii jastrzębianie rozpoczną udział w Champions League. Dla Hebaru będzie to debiut w fazie grupowej prestiżowych rozgrywek. Choć klub ten nie ma dużego doświadczenia na międzynarodowej arenie, może sprawić gospodarzom sporo kłopotów. W tym sezonie wraca tradycyjna formuła rozgrywek, którą zmodyfikowano w poprzednim z powodu pandemii COVID-19. Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - Hebar Pazardżik w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Mistrzowie kraju zaczną od wtorkowej konfrontacji na własnym terenie z Hebarem Pazardżik, który po raz pierwszy uczestniczy w LM. Mistrz Bułgarii do fazy grupowej dostał się z kwalifikacji. O awans do kolejnego etapu zmagań siatkarze prowadzeni przez Andreę Gardiniego zagrają też z VfB Friedrichshafen i Knack Roeselare. Zarówno niemiecki, jak i belgijski klub to "etatowi" uczestnicy rozgrywek, ale w ostatnich latach kończą udział w nich przeważnie na pierwszym etapie.

ZOBACZ TAKŻE: Benjamin Toniutti: Mam nadzieję, że wygram Ligę Mistrzów także z Jastrzębskim Węglem

Dla jastrzębian będzie to powrót do rozgrywek po przerwie. Co prawda, mieli zagwarantowany udział w poprzedniej edycji, ale nie wystąpili w żadnym spotkaniu, wycofując się z powodu kłopotów kadrowych związanych z COVID-19.

LM wraca do swoje dawnej formuły. W poprzednim sezonie pierwsza faza zmagań miała postać dwóch turniejów, teraz zespoły już tradycyjnie rozegrają sześć kolejek systemem "mecz u siebie i na wyjeździe". W fazie grupowej wystąpi 20 zespołów. Do ćwierćfinału awansują zwycięzcy pięciu grup oraz trzy drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - Hebar Pazardżik w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek od godziny 17:50.

A.J., Polsat Sport