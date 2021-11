Ruszyła ogólnopolska kampania pt. „Bezpieczny WF”

W trakcie zajęć, w którym będzie uczestniczył Supron, uczniowie poznają zapasy, jedną z najbezpieczniejszych dyscyplin sportu. Przyjęta formuła zajęć jest adresowana do młodzieży w przedziale wiekowym 7-14 lat.

– Program bezpieczny WF to kampania która aktywizuje dzieci do uprawiania sportu. Pamiętajmy jednak aby dzieci trenowały pod opieką wykwalifikowanych trenerów i nauczycieli. To bardzo ważne, bo wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewnia przeprowadzenie zajęć w bezpiecznych i komfortowych warunkach. W przygotowaniu dzieci i młodzieży jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ale najważniejsze, że dzieciaki bardzo chcą się rozwijać. Mają niesamowitą energię którą chcą gdzieś rozładować. Właśnie dla nich jest zorganizowany jest nasz program – mówi Andrzej Supron.

Spotkania sportowe z Andrzejem Supronem podzielone zostaną na prelekcje, trening ogólnorozwojowy i rywalizację w ramach gier i zabaw z mocowaniem. Badania udowadniają, że zapasy cechuje wysoki stopień bezpieczeństwa i znakomicie rozwijają sprawność ogólną, która tworzy bazę wyjściową do uprawiania innych dyscyplin sportu.

– Chcemy zwiększać świadomość dzieci oraz nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w trakcie zajęć wychowania fizycznego i pokazać korzyści jakie daje uprawianie zapasów przez dzieci i młodzież. Naszym celem jest promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, rozwijanie poprzez sport, tworzenie warunków do uprawiania sportu w mikrospołecznościach oraz inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej wśród osób nieaktywnych sportowo i społecznie – dodaje Supron.

Program realizuje Fundacja Andrzeja Suprona. Pierwsze zajęcia odbyły się na warszawskim Targówku, w gościnnych progach Fabryki Ogólnego Rozwoju w Lublinie oraz Białogardzie. W zajęciach wzięło udział ponad sześćset dzieci z trzydziestu szkół. Kolejne prelekcje odbędą się w grudniu w Tyszowcach na Lubelszczyźnie i na warszawskiej Białołęce. Kampania jest organizowana w ramach programu upowszechnienia sportu w różnych grupach społecznych i środowiskowych i jest finansowana z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki.

PS, Informacja prasowa