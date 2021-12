Rozgrywany w Mikołajki mecz bez wątpienia należeć będzie do niezwykle emocjonujących. Spotkają się w nim dwie ekipy, które jak dotąd prezentują się bardzo dobrze.

Warszawianie rozpoczęli sezon od trzech z rzędu zwycięstw. Potem radzili sobie ze zmiennym szczęściem, jednak ostatni okres jest dla nich udany. Wygrali dwa poprzednie spotkania w PlusLidze, a na inaugurację Ligi Mistrzów ulegli po bardzo dobrej grze mistrzowi Rosji Dinamo Moskwa 2:3.

Siatkarze z Zawiercia rozegrali o jedno spotkanie mniej w krajowych rozgrywkach, jednak bilans zwycięstw przemawia na ich korzyść. Wygrali aż siedem meczów, przegrywając zaledwie dwa. Na koncie mają 19 punktów, czyli o dwa mniej niż stołeczni. Jedną z porażek podopieczni Igora Kolakovica ponieśli w poprzedniej kolejce z Grupa Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. W meczu tym nie zagrał lider zespołu Uros Kovacevic.

Jurajscy Rycerze mierzyli się na wyjeździe z ekipą z Warszawy czterokrotnie. Wygrali tylko jeden z tych meczów, lecz był on rozgrywany w "Arenie Ursynów". "Torwar" pozostaje więc dla nich twierdzą do zdobycia.

W barwach Aluron CMC Warty występuje Patryk Niemiec, który w sezonie 2020/2021 grał w stołecznym klubie. - Ja stawiam na nas, że to my jesteśmy faworytem. Wygraliśmy dopiero co z Jastrzębiem, mistrzem Polski. Nie udało nam się to z ZAKSĄ, ale myślę, że prezentujemy bardzo dobry poziom i jedziemy tam po 3 punkty - powiedział, cytowany przez oficjalny portal klubu.

Czy prognoza środkowego z Zawiercia się sprawdzi?

Relacja na żywo i wynik meczu Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie od godziny 20:30 na Polsatsport.pl.

CM, Polsat Sport