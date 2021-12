Liga Mistrzyń: Drugie zwycięstwo siatkarek Developresu

W spotkaniu drugiej kolejki grupy A Ligi Mistrzyń siatkarek Prometej Dnipro przegrał z Developresem Bella Dolina Rzeszów 1:3. To drugie zwycięstwo polskiego klubu, który wcześniej pokonał 3:2 Dresdner SC.

W pierwszym secie gospodynie długo toczyły z rzeszowiankami wyrównaną walkę. Miały nawet przewagę (11:8, 16:14), końcówka to jednak efektowna gra siatkarek Developresu. Wygrały one trzy ostatnie akcje seta od stanu 20:22. Najpierw skutecznym atakiem popisała się Bruna Honorio Marques, a w dwóch ostatnich akcjach ataki siatkarek Prometej Dnipro zatrzymały punktowe bloki rywalek (20:25).

Zobacz także: Klub siatkarski wycofał się z gry w europejskich pucharach

Druga odsłona to dominacja ekipy z Rzeszowa (5:8, 7:16), która miała ogromną przewagę w ataku i dobrze prezentowała się w polu zagrywki. Po skutecznym ataku Jeleny Blagojević różnica wynosiła już dziesięć oczek (10:20), a wygraną przyjezdnych przypieczętowało skuteczne uderzenie Izabelli Rapacz (14:25).

Rzeszowianki nadawały ton wydarzeniom na boisku również na początku kolejnej partii (1:6, 4:10), tym razem jednak nie zdołały utrzymać przewagi. Gospodynie ruszyły do odrabiania strat i dopięły swego – po autowym ataku przyjezdnych było 15:15. Tym razem jednak końcówka należała do drużyny z Ukrainy. Remis był jeszcze do stanu 20:20, trzy skuteczne ataki gospodyń, nieporozumienie po stronie rzeszowianek w kolejnej akcji i było 24:20. Udało się obronić jedną piłkę setową, ale Heidy Casanova zamknęła seta skutecznym atakiem (25:21).

W czwartej odsłonie siatkarki Developresu wróciły do dobrej gry. Poprawiły skuteczność w ataku, popełniały mniej błędów i uzyskały przewagę (5:8, 11:16). Kara Bajema kiwką za blok dała swej drużynie piłkę meczową (16:24), a skuteczny blok rzeszowianek zakończył rywalizację (17:25).

Skrót meczu Prometej Dnipro – Developres:



Siatkarki z Rzeszowa odniosły drugie zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzyń CEV. W kolejnym meczu zmierzą się 21 grudnia we własnej hali z Lokomotiwem Kaliningrad.

Prometej Dnipro – Developres Bella Dolina Rzeszów 1:3 (20:25, 14:25, 25:21, 17:25)

Prometej Dnipro: Lora Kitipowa, Adora Anae, Diana Meliuszkina, Heidy Casanova Alvarez, Nastazja Dimitrowa, Bohdana Anisowa – Żana Todorowa (libero) oraz Anna Charczyńska, Katerina Dudnyk.

Developres Bella Dolina: Katarzyna Wenerska, Magdalena Jurczyk, Jelena Blagojevic, Bruna Honorio, Kara Bajema – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Anna Stencel, Ana Kalandadze, Izabella Rapacz, Dominika Witowska.

RM, Polsat Sport