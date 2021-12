Tokio 2020: Podia zostaną przekazane szkołom, które wychowały japońskich medalistów

Wykonano 98 podiów, na co zużyto 24,5 tony plastiku pozyskanego w procesie recyklingu - poinformował "The Japan Times".

"Podium to wyjątkowe miejsce dla sportowców. To najlepsza idea, by rozdzielić je między szkoły, by ich uczniowie czuli się częścią wspaniałych igrzysk" – powiedziała przewodnicząca komitetu organizacyjnego Seiko Hashimoto, była łyżwiarka szybka, brązowa medalistka igrzysk w Albertville w 1992 r.

Podczas igrzysk w Tokio japońscy sportowcy wywalczyli 58 medali, co dało im trzecie miejsce w klasyfikacji, a paraolimpijczycy gospodarzy - 51 (11. lokata w tabeli medalowej).

MP, PAP