Pomocnik reprezentacji Danii przeżył straszny wypadek, do którego doszło podczas meczu z Finlandią w czasie Euro 2020. W trakcie spotkania Eriksen padł na murawę za sprawą zatrzymania akcji serca i dzięki interwencji piłkarzy oraz medyków udało się uratować życie piłkarza. Aby w przyszłości nie doszło do podobnej sytuacji, Duńczyk przeszedł zabieg wszczepienia rozrusznika serca. Niestety Inter Mediolan w takiej sytuacji nie może pozwolić swojemu zawodnikowi na grę, chociażby w Serie A. Przepisy we Włoszech zabraniają profesjonalnego uprawiania sportu osobom, które mają rozrusznik serca.

Inter do tej pory nie chciał podejmować drastycznych środków, dlatego też włoski klub nie dążył do natychmiastowego rozwiązania umowy. Przedstawiciele ekipy z Mediolanu mieli nadzieję, że po pewnym czasie może okazać się, że rozrusznik nie jest potrzebny Eriksenowi. Tak się jednak nie stało i teraz według doniesień "La Gazzetta dello Sport" klub dąży do porozumienia z zawodnikiem co do zerwania kontraktu.

Wszystko wskazuje na to, że Eriksen odejdzie z Interu i opuści Włochy, ponieważ chce dalej kontynuować swoją karierę piłkarską. Są profesjonalne kluby piłkarskie, które nie będą miały problemu z zatrudnieniem byłego gracza Tottenhamu. W tej chwili dla Eriksena najbardziej prawdopodobny wydaje się powrót do Danii. Konkretniej mowa o powrocie do klubu z czasów juniorskich, czyli Odense Boldklub, które występuje duńskiej Superlidze.

MP, Polsat Sport