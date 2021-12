PlusLiga: PGE Skra pokonała GKS

Premierową odsłonę dobrze rozpoczęli gospodarze (9:6, 12:9), później jednak katowiczanie popisali się serią pięciu punktowych akcji, gdy w polu zagrywki był Gonzalo Quiroga (12:13). Rozpoczęła się wyrównana walka, z której w końcówce zwycięsko wyszła PGE Skra. Punktowy blok przyniósł piłkę setową (24:21), a serwis gości w siatkę oznaczał koniec tej części meczu (25:22).

W drugiej partii inicjatywę przejęli siatkarze z Katowic. Skutecznie prezentowali się w ataku, dobrze grali blokiem i w efekcie, po wyrównanym początku, w środkowej części seta uzyskali przewagę (10:13). W końcówce jeszcze ją powiększyli, a skuteczne ataki Jakuba Jarosza przyniosły im ostatnie punkty (19:25).

Gospodarze zdecydowanie lepiej zaprezentowali się w trzecim secie, w którym poprawili przyjęcie i skuteczniej prezentowali się w ataku. Co prawda siatkarze GKS znów mieli przewagę w środkowej części seta (11:13), później jednak ton wydarzeniom na boisku nadawali bełchatowianie. Zadanie ułatwiły im błędy własne rywali. Rezerwowy Damian Schulz wywalczył skutecznym atakiem piłkę setową, a w kolejnej akcji - po mocnej zagrywce gospodarzy - Karol Kłos wygrał walkę na siatce (25:20).

Czwarta odsłona to gra "do jednej bramki". Bełchatowianie wygrali dziewięć(!) akcji z rzędu od stanu 5:4 do 14:4 i właściwie rozstrzygnęli losy tej części meczu. W końcówce goście ugrali jeszcze kilka punktów, ale atak Karola Kłosa ustalił blokiem wynik na 25:16.

PGE Skra Bełchatów – GKS Katowice 3:1 (25:22, 19:25, 25:20, 25:16)

PGE Skra: Mateusz Bieniek, Aleksandar Atanasijevic, Robert Taht, Karol Kłos, Grzegorz Łomacz, Milad Ebadipour – Kacper Piechocki (libero) oraz Damian Schulz, Sebastian Adamczyk, Dick Kooy, Robert Milczarek, Mihajlo Mitic, Mikołaj Sawicki. Trener: Slobodan Kovac.

GKS: Marcin Kania, Jakub Jarosz, Gonzalo Quiroga, Piotr Hain, Micah Ma'a, Kamil Drzazga – Bartosz Mariański (libero) oraz Damian Domagała, Jakub Nowosielski. Trener: Grzegorz Słaby.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 12. kolejki PlusLigi:

2021-12-17: PGE Skra Bełchatów – GKS Katowice 3:1 (25:22, 19:25, 25:20, 25:16)

2021-12-18: Asseco Resovia – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-18: Jastrzębski Węgiel – Cerrad Enea Czarni Radom (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-19: Projekt Warszawa – Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-19: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Cuprum Lubin (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-19: Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2021-12-20: LUK Lublin – Stal Nysa (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

