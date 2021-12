W piątek Korona Kielce poinformowała, że stanowisko szkoleniowca obejmie Leszek Ojrzyński. Dla 49-letniego trenera będzie to powrót do miejsca, w którym wielu kibiców wspomina go bardzo dobrze. Spędził tam ponad dwa sezony w latach 2011-2013, prowadząc słynną „Bandę Świrów”. Co ciekawe jeszcze na początku tygodnia był faworytem do przejęcia Legii Warszawa. W programie z pewnością porozmawiamy o kulisach rozmów z przedstawicielami powyższych drużyn.



ZOBACZ TAKŻE: Podział na grupy w Lidze Narodów





W programie skomentujemy również losowanie grup w najbliższej edycji Ligi Narodów. Biało-Czerwoni trafili na Walię, Belgię oraz Holandię. Z kadrą Oranje mierzyliśmy się już przy okazji poprzednich zmagań w rozgrywkach. Wtedy to w dwumeczu zdobyliśmy zaledwie jeden punkt. Grupa z pewnością jest wymagająca, dlatego grono ekspertów omówi dyspozycje podopiecznych Paulo Sousy.





Oprócz wyżej wymienionych wątków nie zabraknie krótkiego podsumowania wyników powtórzonego losowania 1/8 finału Ligi Mistrzów. To wszystko omówi Przemysław Iwańczyk wraz z gośćmi Leszkiem Ojrzyńskim, Romanem Kołtoniem oraz Maciejem Żurawskim.





Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl. Dogrywka od godziny 12:20 na Polsatsport.pl.

MM, Polsat Sport