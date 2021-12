Łodzianki miały w trzech ostatnich seriach gier nieco mniej wymagające przeciwniczki. Nie zawiodły i jako faworyt zdobyły komplet punktów. Mają również dużą szansę, by odnieść czwarte zwycięstwo z rzędu. Przyjezdne będą zaś chciały przerwać dobrą passę rywalek i równocześnie zakończyć swoją złą. Wrocławianki musiały uznać wyższość rywalek w trzech poprzednich kolejkach Tauron Ligi. Transmisja meczu Grot Budowlani Łódź - #VolleyWrocław w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Wydaje się, że mimo zwycięstwa #VolleyWrocław po tie-breaku w drugiej kolejce sezonu nad drużyną Grot Budowlanych Łódź (3:2), to właśnie łodzianki mają gigantyczne szanse na odwet w najbliższą sobotę.

Wrocławianki mają tragiczny bilans meczów wyjazdowych - na sześć rozegranych, przegrały aż pięć z nich. Łodzianki natomiast triumfowały w czterech z sześciu spotkań na własnej hali.

Miejscowe wygrały trzy ostatnie mecze ze słabszymi rywalkami: Pałacem Bydgoszcz, UNI Opole oraz Jokerem Świecie. Dla odmiany, #Volley trzy poprzednie spotkania przegrał. Najpierw ulegli wyżej wspomnianemu UNI Opole, następnie Radomce Radom.

W ostatniej kolejce żeńskiej TAURON Ligi, #VolleyWrocław osłabiony brakiem swojej najlepszej siatkarki Natalii Murek, mierzył się ze znacznie silniejszym zespołem IŁ Capital Legionovia Legionowo. Mecz zakończył się porażką wrocławianek 0:3.

W rolę nowej kapitan zespołu z marszu zmuszona była wejść środkowa #Volley Karolina Fedorek. Był to skutek decyzji wcześniej wspomnianej Murek, która dotychczas pełniła tę funkcję. Zawodniczka zszokowała kibiców oraz sam zarząd klubu, gdy okazało się, że dzień przed tak ważnym meczem postanowiła... rozwiązać kontrakt z klubem, o którym sama mówiła, że stał się jej drugim domem.

Podkładki pod osłabienie drużyny w walce o play-off można szukać w odejściu z wrocławskiej ekipy ojca Natalii i dawnego trenera #Volley Dawida Murka. - Jestem długo w siatkówce, a pewne sytuacje nadal mnie zaskakują - mówi prezes klubu Jacek Grabowski pytany o całe zdarzenie. - Pojawiło się wiele emocji... Tyle mogę właściwie powiedzieć - dodaje, ale również nie kryje że odejście ojca miało wpływ na zachowanie córki.

Był to piąty sezon Murek w biało-zielonych barwach. Do Wrocławia trafiła w 2017 roku jako 18-latka. Nie trzeba się długo zastanawiać nad konsekwencjami, które mogą spaść na zespół Mateusza Żarczyńskiego. Drużyna zajmuje aktualnie dziesiąte z dwunastu miejsc i strach pomyśleć, co może się wydarzyć w najbliższych miesiącach, gdy z wrocławskiego statku zeszła kapitan, zostawiając całą załogę "na lodzie"...

Transmisja meczu Grot Budowlani Łódź - #VolleyWrocław w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek od godziny 17:30.

MS, Polsat Sport