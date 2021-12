Magiera: Nie chcę wnikać w powody odejścia Bonitty, ale...

Już nie będę wnikał co tak naprawdę było przyczyną rozwiązania umowy przez Marco Bonittę z Indykpolem AZS-em Olsztyn, ważne, że zrobiono to za porozumieniem stron w wyniku, nazwijmy to, drobnego… nieporozumienia. Miejsce Włocha na trenerskiej ławce akademików z Olsztyna zajmie Javier Weber. Myślę, że dla kibiców AZS-u to świetny prezent pod choinkę od prezesa klubu Tomasza Jankowskiego.