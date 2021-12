Rywalizację w elitarnych rozgrywkach wicemistrzynie Polski rozpoczęły od wygranej we własnej hali z Dresdner SC. Rzeszowianki pokonały drużynę z Drezna po tie-breaku. Z kolei w drugim spotkaniu w czterech setach uporały się z SC Prometey Dnipro. Starcie z Lokomotivem będzie dla zawodniczek Stephane'a Antigi najpoważniejszym testem w grupie A Ligi Mistrzyń. Dodajmy, że siatkarki Developresu świetnie radzą sobie na krajowym podwórku. Obecnie mogą pochwalić się serią czterech zwycięstw i pierwszą lokatą w tabeli Tauron Ligi.

ZOBACZ TAKŻE: Niespotykana sytuacja w meczu TAURON Ligi. Siatkarka weszła bez zmiany i przegrała seta!

Ekipa z Kaliningradu w trwającej edycji LM wygrała dwa mecze bez straty seta. To sprawiło, że do spotkania w Rzeszowie Malwina Smarzek i spółka przystąpią z pozycji lidera. Lokomotiv kapitalnie radzi sobie również w lidze rosyjskiej Bilans zespołu to 11 wygranych i ani jednej porażki. To daje siatkarkom z Kaliningradu pierwsze miejsce w tabeli.

Która z drużyn zakończy rok na fotelu lidera grupy A? Czy przed własną publicznością rzeszowianki zakończą rok z przytupem?

Transmisja meczu Developres Bella Dolina Rzeszów - Lokomotiv Kaliningrad w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o 17:50.

mtu, Polsat Sport