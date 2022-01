W pierwszym, dla obu zespołów, meczu 2022 roku olsztynianie, pod wodzą nowego trenera, pojadą do Rzeszowa, by przełamać niechlubną passę. Czy zdołają przeciwstawić się Resovii na jej terenie? Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Obie drużyny znajdują się w samym środku tabeli. Mimo to, ich celem jest bezpośredni awans do fazy Play Off. Żeby tego dokonać ważne będzie dobre zaprezentowanie się w najbliższym meczu.

ZOBACZ TAKŻE: PlusLiga: Nowy Rok, ale ZAKSA zagrała po staremu

Indykpol przeżywa ostatnimi czasy mały kryzys. Olsztynianie nie wygrali trzech poprzednich spotkań. Nowym trenerem AZS został więc Javier Weber.

Można gdybać, czy krótki okres przygotowawczy wystarczy, by wdrożyć do zespołu założenia Argentyńczyka. Indykpol miał na to jedynie dziewięć dni. – Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne – przyznał Jan Firlej, rozgrywający "akademików".

– Widać, że jest to trener z dużym bagażem doświadczeń. W przeszłości grał na rozegraniu, co „odczuwam” teraz na treningach. Dużo pracujemy indywidualnie. Oczywiście, potrzebujemy jeszcze trochę czasu, aby przyswoić jego filozofię gry oraz różne schematy. Nie mniej jednak, pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne i mam nadzieję, że tak to będzie dalej wyglądało - kontynuował zawodnik.

Asseco postanowiło zmienić swojego szkoleniowca nieco wcześniej. Zespół przejął Marcelo Mendez, który zdążył już poprowadzić swoich nowych podopiecznych do zwycięstwa nad drużyną Cuprum Lubin (3:1).

W pierwszym meczu między tymi zespołami, lepsza okazała się drużyna z Rzeszowa, która pokonała rywala 3:0. Najlepiej punktującym zawodnikiem w drużynie Resovii jest Maciej Muzaj (162 pkt. – dla porównania w ekipie z Kortowa jest to Karol Butryn – 202 pkt.). W polu serwisowym dobrze radzi sobie natomiast Klemen Cebujl – 17 asów (Butryn ma ich 25).

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn od godziny 17:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

MS, Polsat Sport