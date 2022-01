Najciekawsze wydarzenia w pierwszej części gry miały miejsce w ciągu ostatnich pięciu minut. W 42. minucie Riccardo Saponara zagrał piłkę ze skrzydła do znajdującego się w polu karnym Dusana Vlahovicia. Serb obrócił się mając obrońcę za plecami i oddał precyzyjny strzał którym pokonał Davida Ospinę.

Gracze "Violi" nie cieszyli się długo z prowadzenia. Dwie minuty po golu Vlahovicia do wyrównania doprowadził Dries Mertens. Najskuteczniejszy strzelec w historii Napoli efektownie przelobował wysuniętego Drągowskiego.

Kiedy wydawało się, że nie wydarzy się już nic niespotykanego, doszło do nieporozumienia między polskim bramkarzem, a Mattiją Nastasiciem. Stoper Fiorentiny zagrał niecelnie piłkę do Drągowskiego. 24-latek próbował ratować sytuację faulem na wychodzącym na wolne pole Elifie Elmasie. Sędzia zareagował i ukarał Polaka czerwoną kartką.

Do przerwy utrzymał się remis 1:1, lecz piłkarze z Florencji zdawali sobie sprawę, iż w drugiej połowie przyjdzie im grać w dziesięciu.

To jednak nie zraziło podopiecznych Vincenzo Italiano. W 58. minucie Cristiano Biraghi wykonywał rzut wolny z ok. 20 metrów. Po uderzeniu piłka odbiła się od muru i spadła pod nogi defensora "Violi". Drugi strzał 29-latka był już dużo lepszy. Futbolówka znalazła drogę do bramki i mieliśmy 2:1 dla osłabionej Fiorentiny. W 73. minucie spotkania Krzysztof Piątek zastąpił na placu gry Vlahovicia.

Napoli do odważniejszego ataku ruszyło dopiero w ciągu ostatnich dziesięciu minut. W 84. minucie spotkania czerwoną kartkę za brutalny faul obejrzał Hirving Lozano. Kilka minut przed upływem regulaminowego czasu gry siły się wyrównały.

W doliczonym czasie gry drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Fabian Ruiz. Wówczas wydawało się, że to koniec marzeń ekipy z Neapolu o korzystnym wyniku. Wtedy Andrea Petagna wykorzystał błędy obrońców Fiorentiny i zdobył gola na wagę remisu oraz dogrywki.

"Viola" miała o jednego piłkarza więcej, co wykorzystała w ciągu dodatkowych 30 minut. Najpierw w 105. minucie gry dośrodkowanie celnym strzałem zamknął Lorenzo Venuti. Trzy minuty później swojego premierowego gola w barwach nowego klubu zdobył Piątek. Polak z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki.

Wynik meczu ustalił w 118. minucie Youssef Maleh. Fiorentina awansowała do ćwierćfinału Pucharu Włoch.

SSC Napoli - Fiorentina 2:5 p.d. (2:2)

Bramki: Mertens 44, Petagna 90+5 - Vlahović 42, Biraghi 58, Venuti 105, Piątek 108, Maleh 118

