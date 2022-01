Według informacji podanych przez portal sportowefakty.wp.pl Kamil Grosicki jest blisko transferu z PKO BP Ekstraklasy. Reprezentant Polski miałby wrócić do francuskiej ligi i reprezentować barwy FC Lorient.

Grosicki w sierpniu 2021 roku wrócił do PKO BP Ekstraklasy. Po ponad czteroletnim pobycie w Anglii Polak zasilił barwy Pogoni Szczecin. W tym sezonie na murawie pojawił się w dwunastu meczach ligowych, strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty. Jak poinformował portal sportowefakty.wp.pl, wracającym do formy piłkarzem zainteresował się zespół z Ligue 1.

Polaka do swojej drużyny chce pozyskać FC Lorient. To zespół, który obecnie plasuje się na 18. miejscu w ligowej tabeli. Do znajdującego się poza strefą spadkową Girondins Bordeaux piłkarzom klubu z Lorient brakuje zaledwie punktu.

Warto przypomnieć, że Grosicki ma już za sobą przygodę z ligą francuską. W latach 2014-2017 reprezentował barwy ekipy Stade Rennes. W koszulce zespołu z Ligue 1 wystąpił w 92 spotkaniach. Podczas swojego pobytu we Francji polski piłkarz zdobył 15 bramek i 13 razy asystował przy trafieniach kolegów z drużyny.

Obecny kontrakt Grosickiego z zespołem ze Szczecina ma obowiązywać do końca czerwca 2023 roku.

AA, Polsat Sport