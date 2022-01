PlusLiga: Wygrali mimo osłabienia! Siatkarze Indykpolu AZS pokazali klasę w zaciętym starciu

Indykpol AZS przystąpił do tego spotkania osłabiony. Z przyczyn zdrowotnych do Iławy nie pojechali: Jan Firlej, Robbert Andringa oraz Mateusza Poręba; zabrakło także dwóch członków sztabu szkoleniowego – Grzegorza Krzana i Pawła Jaguszewskiego. Taylor Averill był w kadrze meczowej, ale nie był w pełni dysponowany. W tej sytuacji trener Javier Weber mógł skorzystać jedynie z dziewięciu zawodników.

Olsztynianie nie załamali się jednak. W premierowej partii, po wyrównanym początku, uzyskali przewagę (14:11, 20:17) i mimo zabiegów rywali, utrzymali ją do końca. Ważną akcję atakiem z sytuacyjnej piłki skończył Karol Butryn (23:21). Szymon Jakubiszak wywalczył piłkę setową atakiem ze środka (24:22), a brakujący punkt dał im zepsuty serwis rywali (25:23).

Set numer dwa miał niezwykły przebieg. Przewagę uzyskali suwalczanie, a w pewnym momencie wręcz dominowali – po serii dobrych zagrywek Bartłomieja Bołądzia było już 8:16 i wydawało się, że jest to bezpieczna zaliczka. Olsztynianie ruszyli jednak do odrabiania strat i dopięli swego (20:20). Nerwową końcówkę rozstrzygnęli jednak na swą korzyść siatkarze Ślepska. Atak Bołądzia przyniósł piłkę setową (22:24), a zepsuty serwis gospodarzy ustalił wynik na 23:25.

Trzecia odsłona miała wyrównany przebieg. Na przestrzeni seta minimalną przewagę mieli goście (6:8, 14:16), ale siatkarze Indykpolu AZS utrzymywali kontakt, i losy tej partii rozstrzygnęły ostatnie akcje od stanu 22:22. Kluczowe akcje skutecznymi atakami skończyli Dawid Siwczyk i Torey DeFalco i gospodarze mieli piłkę setową (24:22), jeszcze odpowiedział Bołądź, ale DeFalco zamknął tę część meczu pewnym atakiem (25:23).

Czwartą partię olsztynianie rozpoczęli od mocnego uderzenia (4:1, 8:2 – po asie serwisowym DeFalco). Wydawało się, że taki początek ustawi seta; gospodarze utrzymywali przewagę – po asie serwisowym De Falco było już 18:11, ale wówczas nastąpiła katastrofa. Siatkarze z Suwałk ruszyli do odrabiania strat, zmniejszyli różnicę do trzech oczek (19:16), później wyrównali – po asie serwisowym Cezarego Sapińskiego było 22:22 i mieli piłkę setową po ataku Kevina Klinkenberga (23:24). Wygrali też rywalizację na przewagi, a po skutecznym ataku Bołądzia (25:27) obie ekipy mogły szykować się do tie-breaka.

W decydującym secie oglądaliśmy wyrównaną walkę obu ekip. Gospodarze wygrali trzy akcje z rzędu i mieli przewagę przy zmianie stron (8:6). Utrzymywali ją w kolejnych akcjach. As serwisowy DeFalco dał im piłkę meczową (14:11), a błąd rywali zakończył to spotkanie (15:12).

Najwięcej punktów: Karol Butryn (28), Torey DeFalco (27), Dawid Siwczyk (14) – AZS; Bartłomiej Bołądź (31), Kevin Klinkenberg (20), Andreas Takvam (13) – Ślepsk. MVP: Karol Butryn (25/40 = 63% skuteczności w ataku + 3 asy serwisowe).

Indykpol AZS Olsztyn – MKS Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (25:23, 23:25, 25:23, 25:27, 15:12)

Indykpol AZS: Szymon Jakubiszak, Karol Jankiewicz, Torey DeFalco, Dawid Siwczyk, Karol Butryn, Wiktor Janiszewski – Jędrzej Gruszczyński (libero) oraz Jan Król, Jakub Ciunajtis. Trener: Javier Weber.

MKS Ślepsk Malow: Adrian Buchowski, Cezary Sapiński, Bartłomiej Bołądź, Kevin Klinkenberg, Andreas Takvam, Josua Tuaniga – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Mateusz Laskowski, Piotr Łukasik, Łukasz Rudzewicz, Przemysław Smoliński. Trener: Andrzej Kowal.

Wyniki, terminarz i plan transmisji meczów 16. kolejki PlusLigi:

2022-01-14: Cuprum Lubin – Trefl Gdańsk 3:1 (18:25, 25:20, 25:22, 25:21)

2022-01-15: Indykpol AZS Olsztyn – MKS Ślepsk Malow Suwałki 3:2 (25:23, 23:25, 25:23, 25:27, 15:12)

2022-01-15: Stal Nysa – PGE Skra Bełchatów (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-15: LUK Lublin – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-16: GKS Katowice – Aluron CMC Warta Zawiercie (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

Mecz Cerrad Enea Czarni Radom – Asseco Resovia - zaplanowany na piątek 14 stycznia, został przełożony

Mecz Jastrzębski Węgiel – Projekt Warszawa - zaplanowany na niedzielę 16 stycznia, został przełożony.

Mecz awansem z 18. kolejki:

2022-01-16: Jastrzębski Węgiel – Asseco Resovia (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport