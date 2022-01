Siatkarski Oscar za najlepszą rolę drugoplanową? Jest mocny kandydat (WIDEO)

Karol Butryn i Torey DeFalco byli głównymi bohaterami Indykpolu AZS w starciu ze Ślepskiem. Atakujący zdobył 28 punktów i zgarnął statuetkę MVP, przyjmujący dołożył 27 oczek. Komentatorzy meczu zwrócili jednak uwagę, że na "Oscara za najlepszą rolę drugoplanową" w tym spotkaniu zasłużył środkowy Dawid Siwczyk. To również dzięki niemu mocno osłabiona drużyna z Olsztyna odniosła cenne zwycięstwo.

Dawid Siwczyk (rocznik 1993) przygodę z siatkówką rozpoczął w Norwidzie Częstochowa i osiągał z tym klubem sukcesy w imprezach juniorskich. Później grał w Energii Pekpol Ostrołęka i Czarnych Rząśnia. W 2015 roku przeniósł się do Austrii, gdzie przez pięć sezonów reprezentował barwy Union Raiffeisen Waldviertel. W styczniu 2020 roku wrócił do Polski i podpisał umowę z klubem BKS Visła Bydgoszcz. Wreszcie miał okazję zadebiutować w PlusLidze, choć zagrał tylko w czterech meczach sezonu 2020/21. Po roku gry w Tauron 1. Lidze (Olimpia Sulęcin), wrócił do PlusLigi, do Indykpolu AZS.

W olsztyńskim klubie nie miał do tej pory zbyt wielu okazji na grę. We wcześniejszych kolejkach pojawił się na parkiecie w trzech... setach i zdobył dla swej drużyny dwa punkty. W starciu ze Ślepskiem zagrał od początku, wystąpił w pięciu setach i pobił swój punktowy rekord na parkietach PlusLigi – wywalczył 14 oczek (9/10 = 90% skuteczności w ataku + 3 asy serwisowe + 2 bloki).

Statystyki bardzo dobre, nie ma się więc co dziwić zachwytom komentatorów. Miejmy nadzieję, że w tej sytuacji Siwczyk dostanie w przyszłości więcej szans na grę w meczach PlusLigi.

Jak to wyglądało na boisku? Zobacz materiał wideo:

RM, Polsat Sport