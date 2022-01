Liga Mistrzyń: Pewne zwycięstwo i trzy punkty Developresu

Rzeszowianki już na początku pierwszego seta wypracowały sobie przewagę, która procentowała aż do samej końcówki. Skuteczna w polu serwisowym była Jelena Blagojevic, z kolei w ataku prym wiodła Kara Bajema, która tym elementem zdobyła cztery punkty. Developres utrzymywał kilkupunktowe prowadzenie do samego końca, a pierwszą partię przez błąd zagrywki zakończyły rywalki z Ukrainy.



Druga partia to już znacznie lepsza gra Prometeja, a w szeregach gości najlepiej wyglądała Heidy Casanova, która wraz z Adorą Anae wzięła na siebie ciężar gry w ataku. Ukrainki prowadziły nawet przez większość seta, ale końcówka należała do rzeszowianek, a konkretnie Bruny Honorio, która w całym secie atakowała aż 20-krotnie, ale przede wszystkim w samej końcówce była praktycznie bezbłędna, wyprowadzając swój zespół od stanu 20:21 do 25:23.



Trzeci set to znów pełna kontrola Developresu, który od połowy seta nie oddał inicjatywy rywalkom. Dobrze wyglądała gra Kary Bajemy, która choć nie miała dobrej passy w przyjęciu, to atakowała z 62-proc. skutecznością zdobywając osiem punktów. Rzeszowianki miały szczególnie dobrą końcówkę, w której od stanu 21:16 doprowadziły do zwycięstwa w tym secie 25:17, a w całym spotkaniu 3:0. Rzeszowianki są liderkami grupy A z kompletem czterech zwycięstw na koncie.



Developres Bella Dolina Rzeszów - SC Prometej Dnipro 3:0 (25:22, 25:23, 25:17)

Developres: Wenerska (3 pkt), Bajema (18), Jurczyk (3), Honorio (18), Blagojevic (7), Stencel (9), Szczygłowska (libero) oraz Rapacz (2), Krajewska, Przybyła (libero).

SC Prometej: Anisova (5), Dimitrova (7), Kitipova, Anae (10), Meliuszkina (8), Casanova (17), Todorova (libero) oraz Geyko (1), Dudnyk, Kharchynska, Silczenkowa, Mazenko.

PI, Polsat Sport