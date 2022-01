Derby Warszawy w PlusLidze? "Siatkówka potrzebuje Legii"

Legia Warszawa to jeden z najbardziej utytułowanych polskich klubów siatkarskich. Wywalczyła 28 medali mistrzostw Polski, w tym osiem złotych. Otatni tytuł to rok 1986, ostatni medal (srebrny) – 1996. Po raz ostatni w siatkarskiej ekstraklasie Legia grała w sezonie 1999/2000. Ostatnie lata to próba odbudowy sekcji siatkówki w tym klubie. Drużyna jest obecnie beniaminkiem Tauron Ligi.

Najmocniejszą ekipą w stolicy jest obecnie Projekt. Drużyna pod różnymi nazwami (AZS Politechnika, Onico, Verva) od 2003 roku występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej. W ostatnich sezonach należy do ścisłej czołówki polskich klubów, wywalczyła srebro (2019) i brąz (2021) PlusLigi. Ma w składzie siatkarskie gwiazdy, reprezentantów Polski z tytułem mistrza świata.

– Dzieli nas przepaść finansowa, organizacyjna i sportowa. Oni mają inne cele, my inne, obie drużyny są obecnie w innym miejscu. Na pewno nie ma między nami zawiści. Byłem na zajęciach u trenera Andrei Anastasiego, by podpatrywać. Byliśmy na ich meczach, oni też bywają u nas. W miarę możliwości utrzymujemy kontakt – przyznał w magazynie #7strefa trener Legii Mateusz Mielnik.

– Uważam, że siatkówka potrzebuje Legii. To widać po oglądalności transmisji naszych meczów. Im lepsze będą wyniki, lepsze miejsca i wyższe cele, to ta oglądalność będzie jeszcze większa – dodał szkoleniowiec.

Legia w tym momencie nie ma więc szans rywalizować z Projektem, ale w klubie marzą o grze w PlusLidze. To jednak perspektywa kilku lat, bo teraz klub musi poradzić sobie z problemami organizacyjnymi i ustabilizować sytuację finansową.

– Jeśli chodzi o aspekt sportowy, to ten sezon układa się dla naszego zespołu fantastycznie. Niestety, nie jest tak dobrze jeśli chodzi o kwestie finansowe i organizacyjne. Mamy niestety spory problem z tym, żeby dopiąć budżet do końca sezonu. Te kłopoty przeszkadzają nam w snuciu dalekosiężnych planów – przyznał członek zarządu i rzecznik prasowym Sekcji Siatkówki Legii Warszawa Michał Trybusz.

– Uważam, że siatkówkę w dużych miastach powinno się budować w oparciu o drużyny, które w przeszłości święciły swoje triumfy. Tradycja, wspomnienia to jest coś, czego nie można kupić. To też wspaniali ludzie, którzy przewinęli się przez ten klub i przez trybuny, które żyły, gdy siatkarska Legia odnosiła sukcesy... W perspektywie kilku lat, jeżeli uda się nam ustabilizować naszą sytuację finansową, nawiązanie do dawnych sukcesów będzie więcej niż pewne. Mamy ogromne podstawy, by w przyszłości myśleć o zawojowaniu PlusLigi – zaznaczył.

– Legia Warszawa może być dumna ze swoich kibiców. Jest ich bardzo dużo i czujemy ich wsparcie, czujemy to, że interesują się tym, co się dzieje w naszej sekcji i chodzą na nasze mecze – dodał rzecznik siatkarskiej Legii.

Utrzymanie w Tauron 1. Lidze, pozyskanie nowych sponsorów, a w kolejnych latach budowa coraz mocniejszego składu – to cele siatkarskiej Legii. Czy spełnią się marzenia działaczy tego klubu i za kilka lat doczekamy się derbów Warszawy w PlusLidze?

