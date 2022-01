Nie rozczarował kibiców i sympatyków siatkówki hit 17. kolejki PlusLigi, w którym wicelider tabeli przyjechał do trzeciego zespołu. Obie czołowe ekipy rozgrywek w Bełchatowie stworzyły emocjonujące i stojące na wysokim poziomie widowisko. Nie brakowało w nim męskiej gry, długich wymian, mocnych zagrywek oraz spięć pod siatką.

Tak było m.in. w czwartym secie, w którym bardzo blisko zwycięstwa za trzy punkty byli mistrzowie Polski. Przyjezdni mieli bowiem w górze piłkę meczową, ale obronili ją bełchatowianie, którzy następnie doprowadzili do tie-breaka. W nim dość pewnie zwyciężyli podopieczni Andrei Gardiniego, którzy w całym spotkaniu triumfowali 3:2.

Jak ocenił środkowy Jastrzębskiego Jurij Gladyr, w tym meczu było wszystko.

– To był bardzo dobry mecz walki i mógł podobać się kibicom. Hala płonęła w emocjach. Chłopaki z PGE Skry wywierali niesamowitą presję na zagrywce na naszych przyjmujących i prawie w ogóle się nie mylili. Dlatego trzeba pochwalić naszą linię przyjęcia. To było bardzo dobre widowisko i cieszę się, że byliśmy w nim górą – podkreślił były gracz PGE Skry.



Łukasz Wiśniewski mimo cennego zwycięstwa przyznał jednak, że nie był to najlepszy występ Jastrzębskiego Węgla.

– W trakcie spotkania mówiliśmy do siebie, że gramy średnio. Tym bardziej cieszy, że po pierwszym secie udało się zostać w grze i przechylić szalę zwycięstwa – wyjaśnił 32-letni środkowy.

Libero bełchatowian Kacper Piechocki żałował porażki i - jak ocenił – zawyżyło na tym tracenie przez jego zespół punktów seriami.

– To nie może się zdarzać, musimy to wyeliminować, żeby wygrywać z takimi rywalami. Ale pokazaliśmy też, że potrafimy grać na wysokim poziomie. Było na styku, niuanse zdecydowały o tym, kto wygrał. Dziś to jest Jastrzębie, ale mam nadzieję, że w następnym meczu to będziemy my – tłumaczył.

Dodał, że w tie-breaku kluczowa dla losów spotkania była świetna zagrywka Gladyra, dzięki której goście odskoczyli na bezpieczną przewagę punktową.

Dzięki wygranej zespół z Jastrzębia z bilansem 14 wygranych i trzech porażek umocnił się na pozycji wicelidera. PGE Skra, dla której była to piąta przegrana w sezonie nadal jest trzecia. Bełchatowian w kolejnym ligowym meczu czeka wyjazd do lidera ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, a Jastrzębski Węgiel zagra u siebie z Treflem Gdańsk.

RM, PAP