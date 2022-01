Zacięta walka w hicie PlusLigi! Mistrzowie Polski wygrali w Bełchatowie

Premierowa odsłona to wyrównana walka obu ekip, w której żadna ze stron nie była w stanie zbudować znaczącej i trwałej przewagi. Bełchatowianie zdołali co prawda odskoczyć na trzy oczka (19:16), ale rywale dość szybko odrobili tę stratę (21:21). Seta rozstrzygnęły dwie ostatnie akcje – Aleksandar Atanasijevic popisał się skutecznym atakiem, a Milad Ebadipour zaskoczył rywali zagrywką (25:23).

W drugiej partii obie ekipy nadal toczyły wyrównaną walkę. Tym razem zaliczkę uzyskali mistrzowie Polski, którzy kilka razy zablokowali ataki rywali (15:18). W końcówce jastrzębianie utrzymali przewagę. Łukasz Wiśniewski wywalczył piłkę setową, a goście zamknęli seta blokując atak bełchatowian (20:25). Punktowy blok w tym secie był mocną bronią jastrzębian (1–5).

W kolejnym secie jastrzębianie nadal lepiej od rywali prezentowali się w bloku. Niezwykle ważną rolę w grze obu ekip odegrała zagrywka. Dobre serwisy Mateusza Bieńka pozwoliły gospodarzom uzyskać przewagę (12:9), ale przeciwnicy szybko odpowiedzieli asami Wiśniewskiego (12:11) i Jana Hadravy (14:13). Później kolejne punktowe zagrywki przyczyniły się do budowania przewagi jastrzębian – Benjamin Toniutti (17:21) i Tomasz Fornal (18:23) zaskoczyli przyjmujących rywali. Gdy Rafał Szymura wywalczył atakiem blok-aut piłkę setową przy stanie 19:24, wydawało się, że sprawa jest już rozstrzygnięta. Gospodarze obronili się jednak w czterech kolejnych akcjach, a w polu serwisowym błysnął Atanasijevic. Mieli nawet po swojej stronie piłkę na wyrównanie, ale blok gości zamknął tę partię (23:25).

Czwarta odsłona, podobnie jak poprzednie, przyniosła zaciętą rywalizację. Obie ekipy walczyły punkt za punkt (6:6, 12:12, 20:20), żadna ze stron nie była w stanie zbudować znaczącej przewagi. W końcówce emocje sięgnęły zenitu, bo najpierw piłkę meczową - po punktowym bloku - mieli jastrzębianie (23:24), ale trzy kolejne akcje wygrali gospodarze! Gdy Robert Taht przebił się przez blok rywali, gospodarze rozstrzygnęli seta (26:24) i doprowadzili do tie-breaka.

W decydującej partii też nie brakowało emocji i to nie tylko siatkarskich. Przy stanie 4:3 doszło do spięcia pod siatką, po której arbiter pokazał obu stronom czerwone kartki. Przy zmianie stron goście mieli trzy oczka zaliczki, po serii dobrych zagrywek Jurija Gladyra (5:8). To był ważny moment, bo w dalszej części seta jastrzębianie utrzymywali przewagę. Hadrava wywalczył piłkę meczową (9:14), a Trevor Clevenot mocnym atakiem zakończył to spotkanie (10:15).

Najwięcej punktów: Aleksandar Atanasijevic (26), Milad Ebadipour (17), Mateusz Bieniek (14) – PGE Skra; Jan Hadrava (27), Trevor Clevenot (15), Łukasz Wiśniewski (14), Tomasz Fornal (12) – Jastrzębski Węgiel. Spotkanie trzeciej z drugą drużyną w tabeli przyniosło sporo punktowych zagrywek (9–10) i bloków (10–14). MVP: Jan Hadrava (20/39 = 51% skuteczności w ataku + 5 asów serwisowych + 2 bloki).

PGE Skra Bełchatów – Jastrzębski Węgiel 2:3 (25:23, 20:25, 23:25, 26:24, 10:15)

PGE Skra: Milad Ebadipour, Karol Kłos, Aleksandar Atanasijevic, Dick Kooy, Mateusz Bieniek, Grzegorz Łomacz – Kacper Piechocki (libero) oraz Damian Schulz, Robert Täht, Mihajlo Mitić, Mikołaj Sawicki, Sebastian Adamczyk. Trener: Slobodan Kovać.

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Łukasz Wiśniewski, Jan Hadrava, Trevor Clevenot, Jurij Gladyr, Benjamin Toniutti – Jakub Popiwczak (libero) oraz Rafał Szymura, Jakub Macyra. Trener: Andrea Gardini.

Terminarz i plan transmisji meczów 17. kolejki PlusLigi:

2022-01-22: PGE Skra Bełchatów – Jastrzębski Węgiel 2:3 (25:23, 20:25, 23:25, 26:24, 10:15)

2022-01-22: Projekt Warszawa – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (sobota, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-22: Asseco Resovia – Stal Nysa (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-23: Aluron CMC Warta Zawiercie – Indykpol AZS Olsztyn (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-23: MKS Ślepsk Malow Suwałki – Cuprum Lubin (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-24: GKS Katowice – LUK Lublin (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2022-01-24: Trefl Gdańsk – Cerrad Enea Czarni Radom (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport).

RM, Polsat Sport