Siatkarscy kibice w Polsce powinni być w pełni ukontentowani dawką niesamowitych emocji w PlusLidze w sobotę 22 stycznia. Jeden ze szlagierów odbędzie się w Warszawie, gdzie Projekt podejmie Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Transmisja w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.

To jeden z dwóch hitów 17. kolejki spotkań. Projekt znajduje się na piątym miejscu z dorobkiem 29 punktów i bilansem dziesięciu zwycięstw oraz czterech porażek. Ostatnio podopieczni Andrei Anastasiego przerwali passę wygranych, przegrywając nieoczekiwanie u siebie z Cerrad Czarnymi Radom 2:3.

Nieskazitelnie spisuje się ZAKSA, która jest liderem rozgrywek z kompletem zwycięstw i 43 punktami w tabeli. Wicemistrzowie kraju w poprzedniej kolejce zgodnie z planem wygrali na wyjeździe z LUK-iem Lublin 3:1. Z tym samym zespołem niedawno rywalizował również Projekt, który podobnie wygrał 3:1, ale w ramach 1/8 finału Tauron Pucharu Polski. Do ćwierćfinału zameldowała się również ZAKSA, która zwyciężyła Indykpol AZS Olsztyn 3:1.

Mimo, że będziemy świadkami jednego ze szlagierów tej serii gier (ten pierwszy to konfrontacja PGE Skry Bełchatów z Jastrzębskim Węglem), to nie ulega wątpliwości, że faworytami są przyjezdni, którzy będą chcieli umocnić się na fotelu lidera. Trzy poprzednie batalie między tymi zespołami kończyły się triumfami zawodników z Opolszczyzny, aczkolwiek to ostatnie dostarczyło wielkich emocji i skończyło się w tie-breaku.

Transmisja meczu Projekt Warszawa - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle o godz. 17:30 w Polsacie Sport i Polsacie Box Go.

KN, Polsat Sport