Jastrzębski Węgiel awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów!

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla wygrali 3:0 z belgijskim Knack Roeselare w meczu 4. kolejki grupy A Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski odnieśli czwarte zwycięstwo w tej edycji, mimo kłopotów kadrowych. Z konieczności Trevor Clevenot zagrał na pozycji środkowego. Ta wygrana zapewniła jastrzębianom awans do ćwierćfinału.

Premierowa odsłona miała bardzo wyrównany przebieg, a wynik długo oscylował wokół remisu. Dopiero w końcówce, gdy skutecznym atakiem popisał się Trevor Clevenot, który zagrał na pozycji środkowego, gospodarze uzyskali dwa oczka przewagi (20:18). W kluczowych akcjach siatkarze Knack Roeselare popełniali błędy. Jeden z nich dał jastrzębianom piłkę setową, a brakujący punkt przyniósł as serwisowy Clevenot (25:21).

Drugą partię udanie rozpoczęli gospodarze (5:2). Długo utrzymywali kilkupunktową przewagę. Przy stanie 17:13 mieli jednak słabszą chwilę, zaczęli popełniać błędy i utknęli w jednym ustawieniu (17:18). Drużyna z Belgii odskoczyła nawet na dwa oczka (18:20), w porę jednak przebudzili się jastrzębianie. Od stanu 20:21 popisali się serią wygranych akcji, którą zwieńczył skutecznym atakiem Rafał Szymura (25:21).

Set numer trzy to walka obu ekip punkt za punkt. Siatkarze Knack Roeselare zaprezentowali się lepiej, niż w poprzednich partiach i do końca byli w grze od przedłużenie tego meczu. Kluczowe akcje znów jednak padły łupem jastrzębian. Skuteczny atak Jana Hadravy, punktowy blok i było 24:22. Przyjezdni jeszcze odpowiedzieli skutecznym atakiem, ale w kolejnej akcji Tomasz Fornal zamknął mecz mocnym uderzeniem (25:23).

We wcześniejszych meczach grupy A Jastrzębski Węgiel pokonał Chebyr Pazardżik (3:0), Knack Roeselare (3:0) i VfB Friedrichshafen (3:0). Mistrzowie Polski z bilansem meczów 4–0 (sety 12–0) i 12 punktami na koncie mają już pewny awans do ćwierćfinału LM. Pozostały im do rozegrania dwa spotkania: z Chebyr Pazardżik na wyjeździe (10 lutego) i VfB Friedrichshafen u siebie (16 lutego).

Jastrzębski Węgiel – Knack Roeselare 3:0 (25:21, 25:21, 25:23)

RM, Polsat Sport