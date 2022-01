Benjamin Toniutti: Wykonaliśmy dobrą robotę i osiągnęliśmy cel

– Wiedzieliśmy, że wygrywając za trzy punkty możemy sobie zapewnić awans do ćwierćfinału. Wykonaliśmy dobrą robotę i osiągnęliśmy cel – powiedział kapitan Jastrzębskiego Węgla Benjamin Toniutti po zwycięstwie z belgijskim Knack Roeselare 3:0 w siatkarskiej Lidze Mistrzów.

– To świetnie, że po czterech meczach zapewniliśmy sobie wyjście z grupy. To był pierwszy cel, ale to nie koniec. Chcemy wygrać pozostałe dwa grupowe spotkania – dodał.

ZOBACZ TAKŻE: Jastrzębski Węgiel awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów!

Mistrzowie Polski z powodu problemów zdrowotnych zagrali w eksperymentalnym składzie, w rolę środkowego musiał się z konieczności wcielić kolega Toniuttiego z reprezentacji Francji Trevor Clevenot.

– Sytuacja nie była perfekcyjna. Walczyliśmy jako zespół, pomagaliśmy sobie nawzajem. Mieliśmy we wtorek rano półgodzinny trening w tym zestawieniu. Trevor już kiedyś grał kilak meczów we Włoszech na pozycji środkowego. Wykonał dziś świetną robotę, także na zagrywce – ocenił rozgrywający jastrzębian.



Skrót meczu Jastrzębski Węgiel – Knack Roeselare:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Zobacz także Jastrzębski Węgiel awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów!



Przyjmujący mistrzów Polski Rafał Szymura podkreślił, że zespół czuje się mocny.

– Nie ma nigdy słabszych rywali, czy grup. Pozyskaliśmy nowego środkowego (Clevenot), zagraliśmy tak, jak potrafimy najlepiej i z szacunkiem dla przeciwnika odnieśliśmy kolejne zwycięstwo. Wiedzieliśmy, że musimy wygrać dla chłopaków. Teraz spokojnie możemy czekać na kolejnego rywala w Lidze Mistrzów – zakończył Szymura.

RM, PAP