Gala Babilon MMA 27 to wydarzenie, na które czekają sympatycy sportów walki w Polsce. Już 28 stycznia w Skierniewicach w walce wieczoru zobaczymy Łukasza Sudolskiego (8-1, 5 KO, 1 SUB). Jego rywalem będzie weteran polskiej sceny MMA Michał "Wampir" Pasternak (15-6, 5 KO, 4 SUB). Zanim panowie stoczą pojedynek w klatce, spotkają się twarzą w twarz podczas ceremonii ważenia. Transmisja od godziny 17:00 w Polsacie Sport News, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

Sudolski wróci do polskiej organizacji po nieudanym występie w Dana White's Contender Series. 28-latek najpierw miał zmierzyć się z Mindaugasem Gervem, a następnie Georgim Lobjanidzem. Ostatecznie wejdzie do klatki z Pasternakiem.



"Wampir" to niezwykle doświadczony fighter. Jest starszy od swojego rywala ze Szczecina o dziewięć lat. W karierze stoczył już wiele pojedynków w MMA, wygrywając ostatnie dwie walki - z Kornelem Zapadką na gali MMA-VIP 3 oraz niedawno, bo 21 stycznia tego roku z Simonem Henriksenem na Wotore 4. W obu przypadkach wygrywał przed czasem.



Podczas gali dojdzie łącznie do ośmiu pojedynków. Poza walką wieczoru do klatki wejdzie m.in Karol Kutyła (5-2, 2 KO) , który skrzyżuje rękawice z Piotrem "Moralesem" Wróblewskim (5-4, 1 KO, 4 SUB). Dojdzie także do starcia Piotra "Tadka" Drozdowskiego (3-5, 1 KO, 1 SUB) z Norbertem Jabłońskim (1-1, 0 SUB).



Podczas ważenia przekonamy się, czy wszyscy zawodnicy zmieszczą się w swoim limicie.



Transmisja ceremonii ważenia w Polsacie Sport News, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Początek o 17:00.

PN, Polsat Sport