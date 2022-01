Reprezentant Albanii Redi Bakiri został nowym przyjmującym Indykpolu AZS Olsztyn - poinformował w piątek klub siatkarskiej ekstraklasy. Kontrakt ma obowiązywać do końca obecnego sezonu.

Władze olsztyńskiego klubu przekazały, że z powodu problemów kadrowych drużyny porozumiały się z zawodnikiem i jego dotychczasowym zespołem. Bakiri grał od początku sezonu w czarnogórskim OK Budva, z którym brał udział w kwalifikacjach Ligi Mistrzów oraz Pucharu CEV.

Pod koniec ubiegłego roku Indykpol rozstał się - za porozumieniem stron - z irańskim przyjmującym Meisamem Salehim. Decyzja była spowodowana problemami zdrowotnymi siatkarza, który przez najbliższe miesiące nie będzie zdolny do gry.

Nowy przyjmujący ocenił, że Budva była dobrym zespołem, ale w Polsce poziom gry jest zdecydowanie wyższy. - Dlatego wybrałem to, co jest dla mnie najlepsze. To dla mnie zaszczyt być tutaj – powiedział Bakiri, który w Indykpolu będzie występował z numerem 17.

Młody i obiecujący reprezentant Albanii, dla którego będzie to debiut w @PlusLiga_. Redi Bakiri został nowym przyjmującym Indykpolu AZS Olsztyn! 🏐 Umowa będzie obowiązywać do końca obecnego sezonu. Witamy w @Miasto_Olsztyn 💚 pic.twitter.com/HfWmOiiA3q — Indykpol AZS Olsztyn (@indykpolazs) January 28, 2022

- W drużynie czuję się bardzo dobrze. Widać, że zawodnicy tworzą jedność, nikt nie jest z boku. Chciałbym pokazać pasję i miłość, jaką mam do siatkówki - zapewnił.

Bakiri ma 21 lat, jest podstawowym przyjmującym reprezentacji Albanii. Jego pierwszym zawodowym klubem był Elbasani Volejboll (2014-2015). Przez kolejne cztery sezony bronił barw Partizani Tirana, gdzie w sezonie 2018/2019, został uznany MVP ligi albańskiej. Potem reprezentował francuski Nice VB (2019/2020) i turecki Milas Belediye Spor (2020/2021).

Olsztyński klub przekazał, że umowa z nowym zawodnikiem będzie obowiązywała do końca obecnego sezonu.

MS, PAP