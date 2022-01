Vital Heynen znalazł nową pracę! Poprowadzi reprezentację

Vital Heynen był selekcjonerem reprezentacji Niemiec siatkarzy w latach 2012–16 i wywalczył z nią brązowy medal mistrzostw świata 2014. W latach 2016–19 prowadził natomiast jeden z najlepszych klubów Bundesligi VfB Friedrichshafen.

Największe sukcesy w swej karierze szkoleniowej odniósł z reprezentacją Polski, którą trenował w latach 2018–21. Wywalczył: złoto mistrzostw świata 2018, brąz Ligi Narodów 2019, brąz mistrzostw Europy 2019, srebro Pucharu Świata 2019, srebro Ligi Narodów 2021 oraz brąz mistrzostw Europy 2021. Niestety, niepowodzeniem zakończył się start na igrzyskach olimpijskich w Tokio, które polscy siatkarze zakończyli na ćwierćfinale.

Tym razem słynny Belg po raz pierwszy poprowadzi drużynę kobiet.

– Mam trzy córki w wieku moich przyszłych reprezentantek i wiele lat temu trenowałam Belgijki w siatkówce plażowej. To jednak wszystko, czym mogę się pochwalić – przyznał Heynen, cytowany przez stronę związku.





– Siatkówka to nadal siatkówka, niezależnie od tego, czy są to kobiety czy mężczyźni. Moim zdaniem, różnice są nieznaczne. W przeszłości udało mi się stworzyć męskie drużyny z wielu indywidualności. Właśnie to chcę też osiągnąć z kobietami. Najważniejsza będzie komunikacja. Chcę zebrać zawodniczki i do nich dotrzeć – dodał belgijski trener.

Poprzednikiem Heynena na tym stanowisku był Felix Koslowski, który z niemiecką drużyną narodową współpracował od 2006 roku, gdy został asystentem trenera Giovanniego Guidettiego. Od 2015 roku był natomiast pierwszym trenerem reprezentacji Niemiec siatkarek. W grudniu pojawiła się oficjalna informacja, że nie będzie on już dalej pełnił tej funkcji.

