Szachowy turniej w Wijk aan Zee: Szybki remis Dudy, Dubow wycofany

Na prowadzeniu pozostaje Norweg Magnus Carlsen - 7,5 pkt. Mistrz świata zremisował w piątek z Hindusem Santoshem Gujrathi Viditem, chociaż w koncówce miał szansę na wygraną.

Pojedynek grającego białymi arcymistrza z Wieliczki, klasyfikowanego na 13. miejscu w światowym rankingu, z 29. na liście FIDE, a piątym wśród amerykańskich szachistów Shanklandem (jedynym w tym gronie, który urodził się w USA), zakończył się podziałem punktu po 10 posunięciach i 40 minutach gry na propozycję Polaka. Takie remisy są praktycznie niespotykane, jeśli chodzi o Dudę, znanego z waleczności i poszukiwania szans wygranej w każdej partii. Tym razem decydowały jednak inne względy.

- Janek trochę gorzej dziś się poczuł. Może te symptomy wywołał podświadomie fakt, że rosyjski arcymistrz Dubow został pozytywnie zdiagnozowany i musiał opuścić turniej... W każdym razie stwierdził, że potrzebuje odpoczynku, stąd szybka propozycja remisu - wyjaśnił w rozmowie z PAP trener Dudy, arcymistrz Kamil Mitoń.

Organizatorzy przed rozpoczęciem piątkowych gier poinformowali, że arcymistrz Dubow nie zagra do końca turnieju z powodu pozytywnego wyniku testu PCR na obecność Covid-19. Jego dotychczasowe wyniki zostaną utrzymane, a rywale w trzech ostatnich rundach otrzymają po jednym punkcie.

Rosyjski arcymistrz już wcześniej miał w Wijk aan Zee problemy związane z pandemią. W siódmej rundzie nie przystąpił do partii z Holendrem Anishem Girim. Wcześniej miał kontakt z osobą zakażoną i czekał na wynik testu PCR. Organizatorzy dopuszczali jego występ, ale wymogiem było założenie przez zawodnika maseczki. Dubow nie zgodził się na to rozwiązanie, twierdząc, że nie było takiego zapisu w regulaminie imprezy. Nazajutrz, już po otrzymaniu wyniku negatywnego, przystąpił do partii z Dudą, która zakończyła sie remisem.

- Turniej jest bardzo długi i ciężki, tak że wydaje mi się, że po tylu dniach twardej rywalizacji i walce w każdej partii, taki jeden remis Janka może być usprawiedliwiony jako odpoczynek i regeneracja. Podział punktu był dziś dla niego najlepszym rozwiązaniem. Tutaj w Wijk aan Zee codziennie sami robimy sobie w pokoju testy antygenowe, a test PCR wykonują służby medyczne organizatorów co trzy dni. Żaden z dotychczasowych nie dał u Janka wyniku pozytywnego - dodał arcymistrz Mitoń.

Był to ósmy remis Polaka w holenderskiej imprezie. Duda, przygotowujący się do turnieju kandydatów w Madrycie (16 czerwca - 7 lipca), ma także na koncie zwycięstwo i dwie porażki.

W sobotę w przedostatniej, 12. rundzie zmierzy się z ubiegłorocznym triumfatorem, zajmującym teraz dziewiątą lokatę Holendrem Jordenem van Foreestem, który wygrał z wiceliderem Girim. Pokonał go także w barażu o pierwsze miejsce w edycji 2021.

Turniej Tata Steel Chess potrwa do niedzieli. 14 czołowych arcymistrzów rywalizuje w bezpośrednich partiach w szachach klasycznych systemem każdy z każdym. Tempo gry to 100 minut na pierwsze 40 ruchów, 50 minut na następne 20 posunięć i 15 minut na dokończenie pojedynku. Od początku partii obowiązuje 30-sekundowy dodatek po każdym ruchu.

Wyniki 11. rundy: Magnus Carlsen (Norwegia) - Santosh Gujrathi Vidit (Indie) remis Jorden Van Foreest (Holandia) - Anish Giri (Holandia) 1:0 Szachrijar Mamiedjarow (Azerbejdżan) - Siergiej Karjakin (Rosja) remis Nils Grandelius (Szwecja) - Andriej Jesipienko (Rosja) remis Rameshbabu Praggnanandhaa (Indie) - Fabiano Caruana (USA) 0:1 Jan-Krzysztof Duda (Polska) - Sam Shankland (USA) remis Richard Rapport (Węgry) - Daniił Dubow (Rosja) 1:0 Klasyfikacja po 11 rundach: 1. Carlsen 7,5 pkt 2. Rapport 7 3. Giri 6,5 4. Mamiedjarow 6,5 5. Jesipienko 6 6. Karjakin 6 7. Vidit 6 8. Caruana 6 9. Van Foreest 5,5 10. Duda 5 11. Shankland 4,5 12. Dubow 3,5 13. Grandelius 3,5 14. Praggnanandhaa 3,5

MS, PAP