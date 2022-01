Transfery na żywo. Ostatni dzień zimowego okna transferowego 2022

We właśnie kończącym się zimowym oknie doszło już do kilku ciekawych transferów. Krzysztof Piątek zamienił Herthę Berlin na Fiorentinę. Kacper Kozłowski został piłkarzem Brighton & Hove Albion, natomiast Karol Świderski przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie dołączył do ekipy Charlotte FC.

Oprócz transferów polskich piłkarzy doszło również do kilku innych ciekawych przejść. Dusan Vlahović zmienił klub, ale został na Półwyspie Apenińskim. Serbski napastnik został zawodnikiem Juventusu. FC Barcelona pozyskała do swojego zespołu Ferrana Torresa. Adama Traore został za to wypożyczony do "Dumy Katalonii".

Co przyniesie ostatni dzień zimowego okienka transferowego?

AA, Polsat Sport