Siatkarki Developresu Bella Dolina Rzeszów w środę mogą sobie zapewnić awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. By tak się stało, muszą wygrać. Transmisja meczu Dresdner SC - Developres Bella Dolina Rzeszów w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.