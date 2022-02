Pekin 2022: Prawie 50 nowych przypadków zakażeń COVID-19

Z 45 przypadków 26 to osoby, które badano na lotnisku tuż po przybyciu do Pekinu, w tym 20 to sportowcy bądź członkowie ich sztabów, a 19 już wcześniej trafiło do tzw. olimpijskiej bańki.

ZOBACZ TAKŻE: Pekin 2022: Igrzyska próbą charakteru rywalki Natalii Maliszewskiej

Zakażeni sportowcy mogą przystąpić do rywalizacji, jeśli przez dwa dni z rzędu otrzymają negatywne wyniki.

Uczestnikom igrzysk wolno się przemieszczać tylko między miejscem zakwaterowania a obiektami, w dodatku wyłącznie za pośrednictwem oficjalnego transportu. Każdy trafiający do "bezpiecznej pętli" jest testowany codziennie.

Chiny w walce z pandemią COVID-19, która rozpoczęła się w tym kraju, przyjęły politykę zerowej tolerancji. Obejmuje ona m.in. ścisłą kontrolę graniczną i odwołanie prawie wszystkich lotów międzynarodowych. Uczestnicy igrzysk - sportowcy, oficjele i przedstawiciele mediów - przylatują praktycznie wyłącznie samolotami czarterowymi lub dedykowanymi.

Igrzyska w Pekinie rozpoczęły się w piątek i potrwają do 20 lutego.

AŁ, PAP