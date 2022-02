Wisła zimą była bardzo aktywna na rynku transferowym, pozyskała aż sześciu nowych piłkarzy, ale straciła też dwóch kluczowych graczy – skrzydłowego Yawa Yeboaha i defensywnego pomocnika Aschrafa El Mahdiouiego.

To nie koniec ubytków, bo niebawem do jednego z chińskich klubów odejdzie napastnik Felicio Brown Forbes. 30-letni reprezentant Kostaryki, który do Wisły przeszedł z Rakowa Częstochowa, nie będzie już brany pod uwagę przy ustalaniu składu.

- Oczywiście były zmiany w zimie, ale nie ma co narzekać, że ktoś odszedł. Proces budowy w piłce nożnej trwa cały czas, a transfery są jego częścią. Ja oglądam nowych chłopaków na co dzień i oni dla mnie już nie są nowi. Traktuję ich tak samo jak wszystkich innych zawodników – przyznał trener Gula.

Z nowych graczy największe szanse na występ od pierwszej minuty mają szwedzki stoper Joseph Joseph Colley i macedoński pomocnik Enis Fazlagic.

Wisła zajmuje obecnie 13. miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów i nie będzie faworytem starcia z Rakowem, który jest trzeci i zgromadził 14 "oczek" więcej.

- Zdajemy sobie sprawę z siły przeciwnika. To zespół, który jest bardzo zrównoważony w defensywie i ofensywie. Oglądaliśmy ich w sparingach i to, co rzuciło mi się w oczy, to że jeszcze mocniej ryzykują – ocenił Gula.

Słowacki szkoleniowiec "Białej Gwiazdy" dodał, że mecz w Częstochowie jego podopieczni potraktują jak wyzwanie.

- To początek nowej rundy, są nowe nadzieje. Drużyna jest dobrze przygotowana do sezonu – zapewnił.

Jeśli chodzi o sytuację kadrową, to Gula nie będzie mógł skorzystać ze środkowego obrońcy Serafina Szoty, który pauzuje za żółte kartki. Ponadto wciąż rehabilitację po ciężkich kontuzjach przechodzą Jakub Błaszczykowski i Alan Uryga.

Działaczy czeka jeszcze wyścig z czasem, aby uzyskać certyfikaty uprawniające do gry nowych zawodników: Momo Cisse, Josepha Colley’a, Enisa Fazlagica oraz Luisa Fernandeza.

Niedzielny mecz w Częstochowie rozpocznie się o godz. 15.00. W poprzednim spotkaniu tych drużyn w Krakowie Raków wygrał 2:1, mimo że przez wiele minut grał w liczebnym osłabieniu.

Relacja i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek od godziny 15:00.

AA, PAP