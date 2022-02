Liga Mistrzów: Kolejne zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla mimo straconego seta

Początek meczu był bardzo wyrównany. Żaden zespół nie był w stanie zdominować przeciwników. W połowie pierwszej partii mistrzom Polski udało się odskoczyć rywalom na pięć punktów. Siatkarze klubu z Bułgarii nie mieli jednak zamiaru tak łatwo oddać polskiemu zespołowi zwycięstwa w tej części starcia. Po chwili udało im się doprowadzić do wyrównania. Pod koniec seta gra toczyła się punkt za punkt. W końcówce skuteczniejsza okazała się ekipa Hebar Pazardżik, wygrywając 28:26.

Powrót do gry o punkty po izolacji nie należy do najłatwiejszych. Tracimy pierwszego seta w tej edycji Ligi Mistrzów. Hebar Pazardżik wygrywa pierwszą partię w meczu 28:26. #clvolleym @CEVolleyballCL pic.twitter.com/7PQAUWvrM9 — Jastrzębski Węgiel (@KlubJW) February 10, 2022



Porażka w pierwszym secie zadziałała na zawodników Jastrzębskiego Węgla jak płachta na byka. Zespół z PlusLigi już na starcie kolejnej części rywalizacji wyszedł na sześciopunktowe prowadzenie. Mimo to rywalom mistrzów Polski udało się wrócić do gry. Na chwilę przed końcem seta bułgarscy siatkarze byli w stanie doprowadzić do wyrównania. O rozstrzygnięciu tej partii zadecydował Jan Hadrava, który skutecznym blokiem zdobył 25. punkt dla Jastrzębskiego Węgla. Podopieczni Andrea Gardiniego zwyciężyli 25:23, tym samym doprowadzając do wyrównania w setach.

ZOBACZ TAKŻE: Sceny grozy na meczu Projektu Warszawa. Antenka leciała niczym oszczep (WIDEO)



W trzeciej części meczu prawie cały czas gra toczyła się punkt za punkt. Dopiero pod koniec mistrzom Polski udało się odskoczyć przeciwnikom. Z bardzo dobrej strony na boisku prezentował się Tomasz Fornal. Polski siatkarz na przestrzeni trzech setów zdobył w sumie 15 punktów. To właśnie dzięki m.in. jego dobrej dyspozycji polski klub triumfował w trzeciej partii 25:19.



Ostatni set był zdecydowanie bardziej jednostronny niż poprzednie. Zawodnicy klubu z Jastrzębia-Zdroju od razu wyszli na kilkupunktowe prowadzenie. Siatkarze z Bułgarii nie byli w stanie znaleźć odpowiedzi na skuteczną grę przeciwników. Dzięki temu ekipa z PlusLigi triumfowała w ostatniej części meczu 25:16.



To już piąte zwycięstwo mistrzów Polski w tej edycji Ligi Mistrzów. Dzięki temu plasują się na pierwszym miejscu w grupie.

Hebar Pazardżik - Jastrzębski Węgiel 1:3 (28:26, 23:25, 19:25, 16:25)

MVP: Łukasz Wiśniewski