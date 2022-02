Sceny grozy na meczu Projektu Warszawa. Antenka leciała niczym oszczep (WIDEO)

To mogło się skończyć fatalnie! W trakcie drugiego seta domowego meczu Projektu Warszawa z Dynamem Moskwa w CEV Lidze Mistrzów oglądaliśmy niecodzienną scenę. Przy akcji na 10:15 atak z drugiej linii wykonywał atakujący stołecznej drużyny - Dusan Petković. Serbski siatkarz chciał uderzyć po prostej, ale zamiast w boisko rywala trafił prosto w antenkę. Uderzenie było na tyle potężne, że element siatki wypadł z siatki i poszybował w górę niczym oszczep nad głowami zawodników. Antenka wylądowała aż za dziewiątym metrem.

Organizatorzy szybko wsunęli antenkę do siatki i przymocowali ją dodatkową taśmą, tak aby niebezpieczna sytuacja więcej się nie powtórzyła, a zawodnicy wrócili do gry. Krótka przerwa nie miała większe wpływu na poprawę gry Projektu, który ostatecznie przegrał z Dynamem Moskwa 0:3 w warszawskim Torwarze i stracił szanse na awans do następnej rundy. Mistrz Rosji z kolei zapewnił sobie tym zwycięstwem pierwsze miejsce w grupie przed ostatnią kolejką, w której zmierzy się z Ziraatem Bankasi Ankara.



Projekt ma przed sobą jeszcze dwa spotkania z VC Greenyard Maaseik, w tym jedno zaległe z powodu przerwy spowodowanej koronawirusem w stołecznej drużynie na początku stycznia. Oba mecze zostaną rozegrane w Belgii w dniach 15-16 lutego.

Zobacz całą sytuację z meczu Projekt Warszawa - Dynamo Moskwa:

PI, Polsat Sport