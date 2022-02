W 18. kolejce Tauron Ligi zmierzą się ze sobą zespoły #Voley Wrocław i Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz. Obie drużyny ostatnie pięć spotkań przegrywały, więc jest to doskonała okazja by odnieść pierwsze zwycięstwo od dłuższego czasu.

Faworytkami spotkania są siatkarki #Volley Wrocław, które zajmują aktualnie dziesiąte miejsce w ligowej tabeli i tylko o trzy punkty wyprzedzają drużynę z Bydgoszczy. Ostatnie kolejki to dla obydwu ekip pasmo niepowodzeń. Drużyna z Wrocławia ostatnie spotkanie wygrała w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to podejmowała we własnej hali zespół Jokera Świecie (3:0). Kolejne 8 ligowych spotkań przegrała, wygrywając w nich jedynie sześć setów.

W jeszcze gorszej sytuacji jest drużyna Pałacu Bydgoszcz, która ostatnie spotkanie wygrała w grudniu z MKSem Kalisz (3:2) i zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Spotkanie we Wrocławiu może dać drużynie z Bydgoszczy pierwsze punkty w tym roku, ale równie zmotywowane do tego spotkania podejdą gospodynie, które ostatnie spotkanie między tymi drużynami wygrały w listopadzie po tie-breaku 3:2. Która z drużyn odniesie pierwsze zwycięstwo w 2022 roku?

Transmisja meczu #Volley Wrocław - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz od godziny 17:30 w Polsacie Sport i na Polsatsport.pl